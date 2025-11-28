Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarım Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) mevcut durumu, tamamlanan yatırımlar ve 2026 yılı bütçesinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Program, Kütahya Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu ile Simav TDİOSB Müdürü Hasan Göksel Ilgaz, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Jeotermal sondajdan altyapıya tüm süreçler değerlendirildiği toplantıda, Simav TDİOSB'de sürdürülen jeotermal sondaj çalışmalarından altyapı hatlarına, su ve enerji yatırımlarından çevre düzenlemelerine kadar tüm başlıklar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Bölge genelinde 10 noktadaki sondaj çalışmalarının tamamlandığı, 3 yeni kuyunun daha açılmasının planlandığı ifade edildi. Ayrıca atık su ve yağmur suyu hatlarında toplam 7 bin 805 metre borulama, jeotermal iletim hattında ise 7 bin 760 metrelik altyapının tamamlandığı, sera ve sanayi parsellerine yönelik branşman bağlantılarının da hazır hale getirildiği aktarıldı.

TDİOSB'nin 2026 yılı bütçesi 664 milyon 180 bin TL

Toplantıda, bin 500 metreküplük su deposunun tamamlanarak kullanıma hazır olduğu, soğuk su kuyularında çalışmaların sürdüğü belirtildi. Elektrik altyapısında ana hatlar ve parseller dahil olmak üzere 53 bin 780 metre XLPE kablo döşendiği, dağıtım merkezlerinin tamamlandığı ve 33 adet hücre montajının gerçekleştirildiği açıklandı. Çevre aydınlatması ve telekom altyapısında ise 4 bin 575 metre aydınlatma kablosu, 110 aydınlatma direği, 9 bin 141 metre telekom borusu döşendiği ve 61 menholün yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Toplantının sonunda Simav TDİOSB'nin 2026 yatırım bütçesinin 664 milyon 180 bin TL olarak belirlendiği duyuruldu.

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav'ın jeotermal tarım potansiyelinin her geçen gün güçlendiğini vurgulayarak, çalışmaların titizlikle takip edildiğini ve yatırım süreçlerinin hızla devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA