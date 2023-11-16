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Simav'da Tarım ve Orman Müdürlüğü örnekleme çalışmalarına başladı

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Ekonomi Haberleri

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tek ve çok yıllık ürünlerde örnekleme çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce tek ve çok yıllık ürünlerde örnekleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ilçe merkezi, tüm belde ve köylerimizde tek ve çok yıllık ürünlerde örnekleme çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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