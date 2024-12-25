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Siirt TSO'dan Asgari Ücret Artışı ve Fiyatlandırma Uyarısı

Siirt TSO'dan Asgari Ücret Artışı ve Fiyatlandırma Uyarısı
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücretin %30 artışla 22.104 TL net ücret olarak belirlendiğini duyurarak, bu artışın fiyat artışlarına bahane edilmemesi gerektiğini vurguladı. Fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin fiyatlama davranışlarına etkisi konusunda bilgilendirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni asgari ücret, yüzde 30 artış oranıyla 22.104 TL net ücret olarak açıklandı. Siirt TSO tarafından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın basın duyurusu doğrultusunda şu uyarılara yer verildi

"Asgari ücret artışı, fiyat artışlarına bahane edilmemelidir. İşçilik maliyetinin, toplam maliyet içerisinde sadece bir bölüm olduğu hatırlatılarak, asgari ücret artış oranının, mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmaya çalışılmasının tamahkarlık ve açgözlülük olacağı ifade edilmiştir. Fiyat artışlarının denetimi sıkılaştırılacak, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Ticaret ve İl Tarım Müdürlükleri ekipleri, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında sahada yoğun denetimler gerçekleştirecektir. Vatandaşlar şikayetlerini bildirebilir. Fahiş fiyat uygulamalarına karşı vatandaşların Ticaret Bakanlığı'na şikayetlerini iletmeleri önemle vurgulanmıştır. Yeniden değerleme oranı kapsamında cezalar artacak. 2025 yılı başında yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak uygulanacak ve fahiş fiyat artışı yapan işletmelere en ağır cezalar kesilecektir" denildi.

Siirt TSO, bu düzenlemelerin tüketici haklarının korunması ve adil bir piyasa düzeninin sağlanması amacıyla uygulandığını belirterek, tüm işletmeleri sorumlu davranmaya davet etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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