AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Netanyahu'nun kirli planı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı
Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Ege'deki deprem fırtınasıyla ilgili endişelendiren sözler

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu: "Teşviklerin süresi uzatıldı, yatırımcılar için büyük fırsat"

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Cazibe Merkezleri Programının 31 Aralık 2025'e kadar uzatılmasının yatırımcılar ve iş dünyası için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Cazibe Merkezleri Programının 31 Aralık 2025'e kadar uzatılmasının yatırımcılar ve iş dünyası için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Resmi Gazetede yayımlanan kararla teşvik süresinin bir yıl daha uzatılmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Başkan Kuzu, Siirt'in sanayi ve üretim potansiyelini artırmak adına teşviklerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Güven Kuzu, program kapsamında sağlanan KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, SGK işveren primi desteği, faiz ve kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi stopaj desteği gibi unsurların Siirt'te üretim yapan firmalara büyük avantaj sağladığını belirterek, "Bu teşvikler, ilimizde üretim yapan ve istihdam sağlayan firmalar için adeta bir can suyu niteliğinde. İş dünyamızın taleplerini yetkili mercilere ileterek sürecin devam etmesi adına yoğun girişimlerde bulunduk. Bu kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

80 bin TL için alnına kalıcı dövme yaptırdı
img

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
img

Survıvor'a 5 sürpriz isim geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.