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Siirt'te Girişimcilik Destekleri Programı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB işbirliğinde düzenlenen toplantıda, KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç girişimcilere sağlanan destekler hakkında bilgi verdi. Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve yerel işletmelerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Siirt Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri katıldı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB işbirliğinde "Girişimcilik Destekleri Programı Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, KOSGEB'in girişimcilere sağladığı destekler, başvuru süreçleri ve desteklenen alanlar hakkında detaylı bilgiler verdi. 10 Mayıs itibarıyla üst limiti 2 milyon TL'ye kadar olan Girişimci Destek Programı'nda başvuruların alınmaya başladığını belirten Erkılıç, " Siirt'te girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, KOBİ ve girişimcilerin gerek başlangıç yıllarında desteklenmesi gerekse mevcut durumda sağlanan desteklerden etkin bir şekilde yararlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve yerel işletmelerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen toplantıda katılımcılar, sorularını Erkılıç'a yönelterek doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

Bilgilendirme toplantısına Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, yönetim kurulu, meclis ve oda üyeleri katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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