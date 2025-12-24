Siirtli çiftçilere 25 bin fıstık ve 4 bin 300 adet Trabzon Hurması fidanı dağıtıldı

Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla hayata geçirilen iki proje kapsamında çiftçilere 25 bin 700 adet fıstık ve 4 bin 300 adet Trabzon Cennet Hurması dağıtıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kentin tarımsal üretim ve hayvancılık alanlarında sahip olduğu potansiyel ile ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Tarımsal desteklemeler ve kırsal kalkınma projeleriyle çiftçilere önemli katkılar sağlamakta, hayata geçirdikleri yeni projelerle bu alanlarda daha da ileriye gitmeyi hedeflemekte olduklarını belirten Kızılkaya, Siirt ekonomisinin temel dinamikleri arasında yer alan tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla; Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde, valiliğin güçlü destekleriyle çok yönlü projeler yürütmekte olduklarını dile getirdi.

Bugün itibarıyla 410 bin dekar alanda yaklaşık 30 bin ton üretimle Siirt fıstığında Türkiye birinci olduklarını belirten Vali Kızılkaya, "2002 yılında 40 bin dekar olan Siirt fıstığı üretim alanımız, bugün 400 bin dekarın üzerine çıkmıştır. Sulama projeleri ve modern yetiştirme teknikleriyle, yaklaşık 30 bin ton seviyesindeki üretimi 50 bin tona yükseltmeyi hedefliyoruz. 2024 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde; 6 bin 540'ı meyve veren, 16 bin 837'si verim çağında olmayan toplam 23 bin 377 Trabzon Hurması ağacı bulunmaktadır. Toplam 676 dekar alanda gerçekleştirilen üretimle 2024 yılında 153 ton Trabzon Hurması elde edilmiştir. Valiliğimizin destek ve himayelerinde, İl Özel İdaresi projeleri kapsamında yürütülen Siirt Fıstığı Geliştirme Projesi çerçevesinde; yüzde 60'ı Özel İdare bütçesinden, yüzde 40'ı çiftçi katkısından karşılanmak üzere toplam 1 milyon 542 bin TL kaynak ayrılmış olup, bu kapsamda 25 bin 700 adet fıstık fidanını bugün üreticilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Vali Kızılkaya, aynı şekilde uygulanan Trabzon Hurması Geliştirme Projesi kapsamında ise; yüzde 60'ı Özel İdare bütçesinden, yüzde 40'ı çiftçi katkısından olmak üzere toplam 1 milyon TL tutarında destek sağlanmış ve 4 bin 300 adet Trabzon hurması fidanının dağıtımı gerçekleştirilmekte olduğunu söyleyerek, "Son 6 yıl içerisinde; Bitkisel üretim alanında 819 milyon 336 bin TL hayvansal üretim alanında ise 450 milyon 164 bin TL tutarında destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yalnızca 2025 yılında, 114 projeye 134 milyon 382 bin TL destek sağlanmıştır. Son 5 yılda; Tarım Arazilerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 340 bin 725 adet, İl Özel İdaresi projeleri kapsamında 226.500 bin adet olmak üzere, toplamda 567 bin 225 adet Siirt fıstığı fidanı dağıtımı yapılmıştır. Bugün ise bu çalışmalara ilave olarak 25 bin 700 adet fidanı daha üreticilerimizle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan çiftçilere fidanların dağıtımı gerçekleştirildi. - SİİRT