Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Sigortam.net'ten Yurt Dışı Seyahatleri İçin Yeşil Kart Sigortası

Sigortam.net'ten Yurt Dışı Seyahatleri İçin Yeşil Kart Sigortası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigortam.net, yurtdışında araçla seyahat edenler için Yeşil Kart Sigortası sunmaya başladı. Bu sigorta, kazalarda karşı tarafın zararlarını ödeyerek sürücüleri ciddi mali yüklerden koruyor. 1953 yılından beri uygulanan sistem, Avrupa Birliği ülkeleri ve daha birçok yerde geçerli.

Sigortam.net, yurt dışında aracıyla seyahat edenler için "Yeşil Kart Sigortası" sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeşil Kart Sigortası, Türkiye dışındaki ülkelerde olası bir kaza durumunda karşı tarafın zararlarını ödeyerek ciddi mali yüklerden kaçınılmasını sağlıyor.

Yurt dışında araçla seyahat eden sürücüler için olası bir kaza durumunda, yabancı plakalı araçlara yönelik ek bir sigortaya sahip olmamak ciddi mali yükler doğurabiliyor. Şirket, ürünle, yurt dışında güvenle seyahat edilebilmesine yardımcı oluyor.

"Yeşil Kart" sistemine üye olan ülkelerde geçerli motorlu araç sigortası olarak da bilinen ürün, Türkiye dışındaki ülkelerde de karşı tarafın zararlarını ödüyor. 1953'ten bu yana Türkiye'de uygulanan Yeşil Kart Sistemi, sürücülerin seyahat ettikleri ülkelerde yaşanabilecek kazalar karşısında karşı tarafın zararlarını tazmin etmeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri ve daha birçok ülkede geçerli olan ürün, sigortalı aracın dahil olduğu kazalarda, ilgili ülkenin yasaları çerçevesinde karşı tarafın zararlarını karşılıyor.

Ürün, internet üzerinden de satın alınabilirken, poliçeler müşterilere kargoyla gönderiliyor. Sürücüler, yurt dışına çıkarken belgenin aslını yanında bulundurması gerekiyor.

Yurt dışında araç kullanmayı planlayan sürücülerin, kendi araçlarını güvence altına almak için ise kasko poliçelerine yurt dışı teminatı eklemeleri gerekiyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.