"Sigorta sektörü olarak depreme hazırız ve unutturmayacağız"

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve bölge genelinde büyük panik oluşturdu. TSB Başkanı Uğur Gülen, sigorta şirketleri adına geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, "Olası bir büyük depreme yönelik devlet kurumlarımız ve özel sektörümüzün yapacağı tüm girişimlere sigorta sektörü olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Marmara Bölgesi ve İstanbul, 23 Nisan tarihinde gerçekleşen 6,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Can kaybı olmaması en büyük teselli olurken, ülke ekonomisinin, sosyal ve kültürel yaşamın başkenti durumundaki İstanbul'da daha büyük bir şiddetle deprem olması durumunda ise neler yaşanabileceği, gelecek adına ciddi belirsizlik oluşturuyor. Geleceğe güvenle ulaşmanın en önemli anahtarı durumunda olan sigorta sektörü ise "Hemen Şimdi" diyerek hem güçlü sermayesi hem de yeterli reasürans kapasitesi sayesinde, depreme hazırlık yolunda yapılacak her türlü girişime destek olmaya hazır.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, 6,2 büyüklüğündeki depreme yönelik yaptığı açıklamada, sigorta sektörünün 23 Nisan tarihindeki depremde maddi kayıp içeren hasar ihbarları alınmadığını, olası sonradan gelebilecek hasar ihbarlarına karşı ise tüm paydaşlarıyla birlikte aksiyon alındığını belirterek, "Şirketlerimiz Maraş depremlerinden çıkan dersler ile olası bir büyük Marmara depremi için daha yüksek reasürans korumaları satın aldılar ve kapasitelerini arttırmaya devam ederken, sigorta ürünlerinin içerik ve yapısını, deprem riskinin daha yüksek oranda korunması için geliştiriyorlar. Sigorta sektörü olarak olası bir büyük Marmara Depremi'ne hazırız" dedi.

Sigorta sektörü olarak gündemin ilk sırasına depremi koyarak tüm hazırlıkları ve gelecek projeksiyonlarını bu yönde çalıştıklarını ifade eden Gülen, "Deprem ülkesiyiz ve yakın coğrafyamız da ne yazık ki böyle. 23 Nisan tarihli 6,2 şiddetindeki son deprem "Hemen Şimdi" dememiz gerektiğini bizlere hatırlatırken, yerleşim yerlerinin güvenliğini, yapı standartlarını ve şehirleşme politikalarını yeniden gözden geçirme gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Öte yandan ülkemiz genelinde deprem farkındalığı için sektörün tamamı tanıtım faaliyetlerinde bulunuyor. Olası afetler ve olası büyük bir Marmara Depremi için iş sürekliliği çalışmalarımızı hızlandırırken, iş süreçlerimizi elden geçiriyoruz. Olası deprem için tüm paydaşlarımızla bir koordinasyon çatısı oluşturulması için çalışırken, deprem farkındalığı ve hazırlığı için sigorta data analitiği çalışmalarımız sektör komitelerimiz tarafından aktif olarak yürütülüyor" diye konuştu.

"Deprem Odaklı Sigorta Reform Ajandamız yol haritası"

"Sigorta sektörü olarak, depreme yönelik dönüşümde kritik bir görev üstlenmekteyiz" diyen Gülen sözlerini şöyle sürdürdü: "Riskleri doğru analiz edip, uygun sigorta çözümleri sunarak insanların güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanlarına kavuşmalarını destekliyoruz. Bu amaca yönelik Türkiye Sigorta Birliği olarak Deprem Odaklı Sigorta Reform Ajandamıza 2023 depremlerinden hemen sonra çalışmaya başladık. Deprem Odaklı Sigorta Reform Ajandamız, ülkemizin hassas noktası olan deprem riskinin tüm sigorta poliçelerine sabit ve özel hazırlanmış kapsamıyla dahil edilmesinden başlayıp, sigortalılığın artması, alternatif fonlar oluşturulması, dağıtım kanallarının bilinç düzeyinin artırılması, sektörel düzenlemeler dahil olmak üzere sigortalıyı odağına alan birden fazla alanda, çok taraflı ve çok boyutlu reform önerilerini içeriyor."

"Marmara Bölgesi'nde konut sigortası oranı sadece yüzde 36"

Açıklamasında Marmara Bölgesi'ndeki deprem teminatı içeren sigortalılık oranları hakkında da bilgi veren Uğur Gülen, Türkiye genelindeki 20 milyon 32 adet konutun yaklaşık yüzde 35'lik büyük bir kısmı olan 6 milyon 840 bin adetinin Marmara Bölgesinde olduğunu söyledi. İstanbul'da ise konut sayısının 4 milyon 153 bin olduğunu belirten Gülen şöyle konuştu, "Marmara Bölgesi'ndeki 6 milyon 840 bin konutun yüzde 63,43'ünü oluşturan 4 milyon 338 bininde DASK poliçesi var. Toplam içinde yüzde 36'lık bir kısmın ise yaklaşık 1 milyon 821 bin konutun ihtiyari deprem teminatı bulunuyor. Bölgedeki ticari ve sinai işletmelerimizin yaklaşık yüzde 40'ı olan 392 bin 136'sının da ihtiyari deprem teminatı bulunuyor. Bu veriler isteğe bağlı yapılan ihtiyari deprem teminatında gidecek önemli bir yol olduğunu ortaya koyuyor."

"Varlıklarımızı sigorta ile güvence altına alabiliriz"

"Depremi yalnızca gerçekleştiğinde hatırlayıp, ardından unutmak yerine, her zaman gündemimizde tutmalı ve yok saymaktan kaçınmalıyız" diyen Gülen sözlerini şöyle tamamladı: "Depremlerde kaybedilen hayatları yerine koyamayız ama deprem zararını azaltmak için toplumsal olarak bilinçlenerek sağlığımızı ve bin bir emekle sahip olduğumuz varlıklarımızı sigorta ile güvence altına alabiliriz. Bu vesileyle, 23 Nisan 2025 tarihli depremler için başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgemizdeki vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletirken, sigorta sektörü olarak, ülkemizi ve halkımızı daha güvenli bir geleceğe taşımak adına üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum." - İSTANBUL