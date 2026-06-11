Sigorta İzmir Zirvesi'nde Sektörün Geleceği Konuşuldu

Sigorta sektörünün tüm paydaşlarını İzmir'de bir araya getiren "Sigorta İzmir - Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi"nde sektörün mevcut durumu, iş birliği olanakları ve geleceğe yönelik gelişim alanları ele alındı.

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamaya göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) himayesinde, Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) iş birliğinde düzenlenen 3 günlük zirvenin açılışına katılım yoğun oldu.

SEDDK Başkanı Davut Menteş, katılımcılara hitabında, Türk sigorta sektörünün son yıllarda önemli bir dönüşüm ve güçlenme sürecinden geçtiğini belirterek, sektörün bugün sermaye yapısı güçlü, mali açıdan dayanıklı ve geleceğe güven veren bir noktada bulunduğunu ifade etti.

Son dönemde sigorta sektörüne yönelik yüksek karlılık ve sigortasızlık üzerinden yapılan değerlendirmelere de değinen Menteş, sektörün gerçek performansının verilerle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yapılan analizler sektörün birleşik rasyosunun yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Birleşik rasyo, maliyetlerin gelirler içindeki payını gösteren en önemli göstergelerden biridir. Bu tablo, sektörün iddia edildiği gibi olağanüstü karlar elde etmediğini açıkça göstermektedir. Gerçek veriler ortadayken sigorta sektörünü haksız ithamlarla yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur."

Sektörün gelecek dönemde odaklanacağı başlıklara da değinen Menteş, hasar süreçlerinde etkinliği artıracak reformların, değer kaybı uygulamalarının geliştirilmesinin, Akıllı Eksper Atama Sistemi'nin yaygınlaştırılmasının, veri güvenliğinin güçlendirilmesinin ve yetkisiz aracılık faaliyetleriyle mücadelenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti.

Menteş, özel emeklilik sisteminde yapılacak revizyonlar, "Zorunlu Afet Sigortası"nın geliştirilmesi, e-Devlet ve "Özel Sigortalarım" uygulamalarının yeni fazları ile Solvency II ve IFRS 17 gibi uluslararası standartlara uyum çalışmalarının da sektörün dönüşüm sürecine yön vereceğini ifade etti.

Bütünleşik sigortacılık ve dijitalleşme uygulamalarının da sektörün erişim kapasitesini artıracağını kaydeden Menteş, böylelikle sigorta ürünlerinin müşterilere ihtiyaç duydukları anda sunulmasının mümkün kılınacağını sözlerine ekledi.

"Bizim hedefimiz yalnızca daha büyük bir sektör olmak değil"

TSB Başkanı Ahmet Yaşar da zirvede sektörün son yıllarda kaydettiği güçlü büyümeye dikkat çekti.

Yaşar, 2023 yılında 1,43 trilyon TL seviyesinde olan sektör aktiflerinin 2026 yılı ilk çeyreğinde 4,2 trilyon TL seviyesine ulaştığını, öz sermayenin 459 milyar TL'ye, sermaye yeterlilik oranının ise yüzde 185 seviyesine yükseldiğini ve bu rakamların sektörün sadece büyüklüğünü değil aynı zamanda finansal dayanıklılığını da ortaya koyduğunu ifade etti.

Sektörün başarısında düzenleyici otoritelerin katkısına da dikkati çeken Yaşar, SEDDK'nin son yıllarda attığı adımların sermaye yapısının güçlenmesine, mali dayanıklılığın artmasına ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Yaşar, "Bizim hedefimiz yalnızca daha büyük bir sektör olmak değildir. Daha güçlü sermaye yapısına sahip, daha dayanıklı, daha verimli ve toplumun daha geniş kesimlerine ulaşabilen bir sigorta sektörü oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Sektörün geleceğini dört temel öncelik etrafında şekillendirdiklerinin altını çizen Yaşar, bunların "afetlere dayanıklı sigorta ekosistemi, dijital dönüşüm ve insan odaklı sigortacılık, güçlü dağıtım kanalları ile kamu-özel sektör iş birliği" olduğunu belirtti.

Yaşar, yapay zeka destekli uygulamalar, parametrik sigortalar, mikro sigorta çözümleri ve yeni iş birliklerinin sektörde dönüşümü hızlandıracağını belirterek sigortacılığın geleceğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Sigorta artık yalnızca poliçe düzenlenen bir alan olmaktan çıkmaktadır. Sigorta, hayatın her anında müşterinin yanında olan bir güven mekanizmasına dönüşmektedir."

Türkiye sigorta sektörünün güçlü regülasyon yapısı, sağlam sermaye tabanı ve nitelikli insan kaynağı sayesinde bu dönüşümü başarıyla yönetecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Yaşar, "Geleceğin sigortası gençlerdir, sigortanın geleceği de gençlerdir" mesajıyla gençleri sigorta sektöründe kariyer yapmaya davet etti.

"Ülkelerin ekonomik, siyasi ve stratejik açıdan güçlü olmasının her zamankinden daha önemli"

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise dünyanın belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçtiğini bu nedenle ülkelerin ekonomik, siyasi ve stratejik açıdan güçlü olmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirtti.

Ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından birinin sigorta sistemi olduğunu vurgulayan Yorgancılar, iklim değişikliği, doğal afetler, siber riskler ve dijital dönüşümün sigorta korumasına duyulan ihtiyacı her geçen gün artırdığını ifade etti.

Sektörün uzun yıllardır gündeminde yer alan yapısal sorunların çözümüne yönelik atılan adımları desteklediklerini belirten Yorgancılar, zorunlu trafik sigortasında tüm tarafların haklarını koruyacak "Akıllı Eksper Atama Sistemi"nin pilot uygulamasının başladığına ve kısa süre içinde ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

Yetkisiz ekran kullanımı ve korsan sigortacılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların da sektörün kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Yorgancılar, bu sayede hem sektör gelirlerinin korunacağını hem de vatandaşların kişisel verilerinin daha güvenli hale geleceğini vurguladı.

Yorgancılar, sektörün elde ettiği başarının temelinde kamu kurumları ile sektör paydaşları arasında oluşturulan güçlü istişare kültürünün bulunduğunu belirterek, sigortacılığın Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını artıran stratejik sektörlerden biri olduğunu değerlendirmelerine ekledi.