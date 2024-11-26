Sigara ve alkole dev zam
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkole yeni bir zam geleceğini duyurdu. Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada alkollü içeceklere yüzde 20-28 arası bir zam beklendiğini belirtti. Ancak sigara zammı konusunda herhangi bir oran vermedi.
Sigara ve alkole zam geliyor.
Söz konusu gelişmeyi Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.
Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alkollü içkilere yüzde 20-28 arası zam bekleniyor" dedi.
Özgür Aybaş, sigara zammı konusunda ise oran vermedi.