Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza

 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı

Sigara ve alkole dev zam

Sigara ve alkole dev zam
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkole yeni bir zam geleceğini duyurdu. Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada alkollü içeceklere yüzde 20-28 arası bir zam beklendiğini belirtti. Ancak sigara zammı konusunda herhangi bir oran vermedi.

Sigara ve alkole zam geliyor.

Söz konusu gelişmeyi Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.

Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alkollü içkilere yüzde 20-28 arası zam bekleniyor" dedi.

Özgür Aybaş, sigara zammı konusunda ise oran vermedi.

Sigara ve alkole dev zam

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
img

Devrim'den Icardı-Wanda sorusuna olay cevap
img

Jake Paul-Mike Tyson maçı kurgu muydu?
img

UEFA, Fenerbahçelileri çıldırttı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Topcu:

Bira 200,en ucuz sigara 500 TL olsun,oh iyi oluyor içmeyin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

imamların maaşı nasıl ödenecek yoksa

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bir kişiyi kesin kaybettiniz..günde 3 paket sigara içen oğlum tüp mide ameliyatı sonrası sigarayı azaltmadı kökten bıraktı.. ve günde 7 adet sigara içen beni de zorlamayın..yoksa...Ne? yapmalıyım!!! sorusuna net cevap veririm.. bütün tiryakiler de artık düşünce zamanı geldi..hadi hep birlikte bırakalım..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aşk Evlilik Boşanma 2. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Salı günü hangi diziler var? 26 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 26. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ali Palabıyık Fenerbahçe Beşiktaş maçı itirafı ne, ne dedi? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Kasım Karatay, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli 26-27 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Döşemealtı 26-27 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.