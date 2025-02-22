Türkiye'de 70 yılı aşkın süredir devam eden kadastro davaları çözülmeye başlandı

Adalet Bakanlığınca yürütülen 'Sıfır Kadastro Dosyası Projesi' kapsamında yargıda uzun yıllar süren kadastro davaları tek tek çözüme kavuşturuluyor. Türkiye'de 1950'li, 1960'lı, 1970'li ve 1980'li yıllardan bu yana devam eden mülkiyet ihtilaflarını kapsayan kadastro davaları, yargı sisteminin köklü reform hamlesiyle sonuçlandırılıyor.

SORUNLAR BİRER BİRER AŞILDI

VATANDAŞLAR YILLARCA SÜREN BELİRSİZLİKLERDEN KURTULUYOR

853 TARAFLI 71 YILLIK DAVA ÇÖZÜLDÜ

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