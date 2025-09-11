Haberler

Can Holding operasyonunda gözaltı kararı verilen 10 isim! Aralarında Kenan Tekdağ da var

Can Holding operasyonunda gözaltı kararı verilen 10 isim! Aralarında Kenan Tekdağ da var
Güncelleme:
Can Holding'e Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarının işlendiği iddiasıyla operasyon başlatıldı. Holdinge bağlı Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü gözaltına alınırken 10 kişinin isimleri belli oldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ise Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu.

İŞTE GÖZALTI KARARI VERİLEN O İSİMLER

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişinin isimleri belli oldu. Mehmet Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Rumert Onur Can, Murat Can, Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kaya, Cemal Can.

Show TV ve Habertürk'e el konuldu! İşte gözaltı kararı verilen 10 kişinin isimleriMehmet Kemal Can - Mehmet Şakir Can

CAN HOLDİNG'E YÖNELİK SORUŞTURMADA 121 ŞİRKETE İLİŞKİN KAYYUM KARARI

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasını kararlaştıran sulh ceza hakimliğinin kararında, şüphelilerin kontrol ettiği ve sahip oldukları şirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına suç örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettikleri belirtildi.

Show TV ve Habertürk'e el konuldu! İşte gözaltı kararı verilen 10 kişinin isimleriMehmet Kenan Tekdağ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık", "kara para aklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğine başvurarak holdinge ait bazı şirketlere kayyum atanmasını istedi.

Show TV ve Habertürk'e el konuldu! İşte gözaltı kararı verilen 10 kişinin isimleri

Talebi değerlendiren Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Kararda, soruşturma kapsamında alınan MASAK raporu ile yapılan kolluk tespitleri doğrultusunda şüphelilerin kontrol ettiği ve sahip oldukları şirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına suç örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettikleri, kurulan holding bünyesinde de çok sayıda şirketi kontrol ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına dün el konulduğu anımsatılan kararda, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu ifade edildi.

Kararda, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin yönetimi için idare ve yetkinlerin tümünün TMSF'ye verilmesi ve kayyum olarak atanmasına karar verildiği kaydedildi.

Show TV ve Habertürk'e el konuldu! İşte gözaltı kararı verilen 10 kişinin isimleri

KAYYUM ATANAN BAZI ŞİRKETLER

  • Show TV
  • Habertürk
  • Bloomberg HT
  • HT Spor
  • Energy
  • Awox
  • Seikon
  • Telefox
  • Energia
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi
  • Doğa Koleji
  • Mediza Hospital
  • Golden Hill Otel
  • Tokai
  • Elit
Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti

Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıcenk akyol:

Arkadaş nereye el atsan kirli işler çıkıyor Tanımadıgımız ınsanlar mılyarlar kazanıyor Dürüst iş yapan iki grup var biri sabancı biri koç

Haber Yorumlarımehmet emin günen:

koç ve Sabancı yalakalık ve çıkarların doğrultusunda hareket ediyorlar güçlü olana pirim verdiği için dukunulmiyor.

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bizlerin vergileriyle yapılmış olan köprüler satılıyor, bizlerde Televizyonlara el konulmasından konuşalım.

Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

Eeeee rabbine hamdolsun intikamımı aldı, ENERGY PETROL bayiliği aldım bütün teminatları verdim, hiç bir sebep yokken bayiliği mi iptal ettiler yaptığım masraf (73bin TL) yanıma kâr kaldı yapılan masrafı iade etmediler.

Haber YorumlarıVEFA:

Yeni iktidar borazanları hayırlı olsun!

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Aaaa şaşırdım denecek bir durum değil bu yapılan...bilinen gerçekler ama çok geç harekete geçilmiş gibi..ancak sonuç alınacak mı? Yoksa dağ fare mi? doğuracak...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
