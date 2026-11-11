She Leads toplantısı Antalya'da kadınların iklim ekonomisindeki rolünü ele aldı

Devlet temsilcileri, üst düzey kamu yöneticileri ve uluslararası iş dünyasının liderleri, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında 'She Leads' yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in moderatörlüğünde, COP31 CEO'su Fatma Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, kadınların iklim ekonomisindeki rolü ve karar alma süreçlerindeki etkisinin güçlendirilmesi ele alındı.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Mavi Bölge'de gerçekleştirilen 'She Leads: Kadınlar İklim Ekonomisini Yeniden Şekillendiriyor' başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısı, diplomasiden iş dünyasına, finans ve kamu yönetiminden akademi, spor ve sivil topluma kadar çok farklı sektörlerden küresel liderleri bir araya getirdi. Toplantıda ortaya konan ortak vizyonun, gelecek COP zirvelerinde taraflar arasındaki müzakereleri güçlendirmeye katkı sağlaması hedefleniyor.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in moderatörlüğünde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında kadınların iklim ekonomisine yön veren yatırım, finansman ve politika kararlarında daha etkin rol üstlenmesinin yolları tartışıldı. Toplantıda kadın liderliğindeki iklim girişimlerinin finansmana erişiminden sürdürülebilir altyapı yatırımlarına, kamu politikalarından toplumsal dönüşüme uzanan başlıklar değerlendirildi.

SADRİU: KADINLAR İKLİM EKONOMİSİNİN KURALLARINI BELİRLEMELİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kosova Cumhuriyeti'nin altıncı Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, kadınların iklim dönüşümünde karar verici konumda bulunmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kadınlar iklim ekonomisine katılmakla yetinmemeli, bu ekonomiyi şekillendirmeli ve kurallarını belirlemeli. İklim dönüşümü aynı zamanda fırsatların ve ekonomik gücün yeniden dağılımıyla ilgili bir adalet meselesidir. Kadınların yalnızca karar masalarında yer alması yeterli değil. Yatırım kararlarını şekillendirmeleri, finansmana erişmeleri ve geleceğin sektörlerinde liderlik üstlenmeleri gerekiyor. Dünün eşitsizliklerini yarının teknolojileriyle sürdürürsek buna gerçek bir dönüşüm diyemeyiz. COP zirvelerinde yıllardır çok sayıda taahhütte bulunduk, deklarasyonlar yayımladık. Artık bunları somut sonuçlara dönüştürmeliyiz. Başarımızı kabul ettiğimiz deklarasyonların sayısıyla değil, ortadan kaldırdığımız engellerin sayısıyla ölçebiliriz. Kadınlar geleceğin gerçekleşmesini bekleyenler değil, onu inşa eden, finanse eden ve kurallarını yeniden yazan liderler olmalı."

VARANK: KADINLAR COP MÜZAKERELERİNDE DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMALI

COP31 CEO'su Fatma Varank, toplantıda yaptığı konuşmada She Leads buluşmasının Ebru Özdemir ile Gaziantep'te yaptıkları görüşmede ortaya çıkan bir fikirden doğduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kadınların COP31'de daha güçlü temsil edilmesini amaçlayan bir program sırasında Ebru Hanım'la bu toplantıyı düzenlemeye karar verdik. Kendisi çok kısa bir süre içerisinde organizasyonu gerçekleştirdi. Bu değerli buluşma için kendisine teşekkür ediyorum. Kadınlar, iklim değişikliğinden ve adil geçiş sürecinden en fazla etkilenen kesimler arasında. Bu nedenle COP toplantılarında aktif rol almaları ve müzakerelere doğrudan katılmaları büyük önem taşıyor. Bugün COP31'in müzakere masalarında çok sayıda kadın görev yapıyor. Ülkeler adına müzakereleri yürüten, uzlaşma sağlanması için çalışan kadınların önemli bir bölümü yeterince görünür değil. Müzakerelerde sorumluluk üstlenen bu kadınların karar verici ve yönetici konumlara gelmesi için önümüzde önemli bir fırsat var. Kadınların gücünü COP31'in sonuçlarına ve alınacak kararlara da yansıtmayı hedefliyoruz."

ŞAHİN: ARTIK SÖZDEN UYGULAMAYA GEÇMELİYİZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de iklim dönüşümünde artık somut uygulamalara odaklanılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"COP zirvelerinde söylenmesi gereken pek çok şeyi söyledik. Artık bu sözlerin sahada karşılık bulmasını sağlamalıyız. Uluslararası finans kuruluşlarında önemli kaynaklar var ancak bu kaynaklara erişimde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Özellikle kadınların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor. Bunun yolu beşeri sermayeye yatırım yapmaktan, kurumsal kapasiteyi güçlendirmekten ve eşitliği esas alan bir yönetim anlayışından geçiyor. Yeşil ekonomi ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılık, farklı kesimlerin birlikte çalışmasını ve kadınların karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstlenmesini gerektiriyor. She Leads bu yüzden çok önemli. Dünyanın kadınların duygusal zekasına, bakış açısına ve liderliğine gerçekten ihtiyacı var. Kadınların sahip olduğu bu güç, iklim dönüşümünü hızlandıracak ve alınan kararların toplumun her kesiminde karşılık bulmasını sağlayacak önemli bir değer."

ÖZDEMİR: KADINLARIN DÖNÜŞÜME YÖN VERMESİ GEREKİYOR

She Leads oturumunun ana hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, iklim dönüşümünde kadın liderliğinin güçlendirilmesinin ekonomik ve toplumsal kalkınma açısından kritik önemine dikkat çekti.

Özdemir, "İklim dönüşümü, ekonomik kalkınma ve toplumsal ilerleme gibi büyük meseleleri kadınların potansiyelinden bağımsız düşünemeyiz. Kadınların bu dönüşümün parçası olması kadar, ona yön vermesi de gerekiyor. She Leads oturumunu, farklı sektörlerden liderleri bir araya getirerek kadınların karar alma süreçlerindeki etkisini artırmak amacıyla kurguladık. Hedefimiz, COP31'de başlattığımız bu ortak aklı ve diyalog zeminini, gelecek COP zirvelerinde de büyüterek yeni iş birlikleri geliştiren ve ölçülebilir sonuçlar üreten bir mekanizma haline getirmek" dedi.

KADIN LİDERLİĞİNDEKİ İKLİM PROJELERİNE FİNANSMAN

Toplantının ilk bölümünde, iklim finansmanının kadınların öncülük ettiği girişimlere ve projelere daha fazla yönlendirilmesi konusu ele alındı.

Kamu ve özel sektör finansmanının kadın girişimciler ve yenilikçi iklim çözümleri için nasıl daha erişilebilir hale getirilebileceği, mevcut engellerin kaldırılması ve uluslararası finans kuruluşlarının bu alanda üstlenebileceği sorumluluklar değerlendirildi.

İkinci bölümde ise ulusal iklim politikaları, yerel yönetim uygulamaları ve uluslararası iş birlikleri gündeme geldi. Kadınların sürdürülebilir altyapı yatırımlarında, enerji dönüşümünde ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artıran politikalarda daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağlayacak yaklaşımlar tartışıldı.

Toplantının üçüncü bölümünde iş dünyası, kamu yönetimi, kültür ve spor alanındaki kadın liderlerin toplumsal dönüşüme katkıları değerlendirildi. Kadınların sahip oldukları deneyim, uzmanlık ve toplumsal etki alanlarının iklim eylemini hızlandırmak için nasıl kullanılabileceği üzerinde duruldu.

She Leads buluşmasının son bölümünde, masa etrafında paylaşılan fikirlerin somut çıktılara dönüştürülmesi için atılacak adımlar ele alındı. Katılımcılar; kadın liderliğindeki iklim inisiyatiflerine sağlanacak fonlar, kurumsal mekanizmalar, uluslararası ortaklıklar ve liderlik imkanları doğrultusunda önümüzdeki 12 ay içinde hayata geçirilebilecek önerileri görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı