SGK Uzmanı Murat Bal, asgari ücrette olası senaryoları Haberler.com'a değerlendirdi: Burada iki önemli yol ayrımı var

Yeni yıla az bir zaman kala asgari ücret tartışmaları gündemdeki yerini korurken Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantının ardından nihai kararını açıklayacak. Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörü Melis Yaşar'ın konuğu olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, 2025 asgari ücrette olası senaryoları değerlendirdi.

"İKİ ÖNEMLİ YOL AYRIMI VAR"

Mevcut asgari ücret olan 17 bin 2 liranın bugünkü alım gücünde, ocak ayındaki alım gücüne oranla yüzde 40'a yakın bir gerileme olduğunu belirten Bal, "Burada iki tane önemli yol ayrımı var. Burada hükümet bugüne kadarki gerçekleşecek yani 12'nci ay sonu itibarıyla revize edilen yüzde 44'e gelecek olan enflasyonu mu baz alacak yoksa 2025'te hedeflediği enflasyon üzerinden bir zam yapacak?" dedi.

"HEDEFLENENE GÖRE ZAM YAPILIRSA BU RAKAM ASGARİ ÜCRETLİNİN ÜZERİNDEN SİLİNDİR GİBİ GEÇER"

2024'te gerçekleşen yüzde 40'un üzerindeki enflasyonun bugünkü asgari ücreti erittiğini söyleyen Bal, "Biz bu eriyen yüzde 40'ın üzerindeki enflasyonu hiç dikkate almadan bir sene sonraki hedeflenen enflasyonu dikkate alarak bir zam yaparsak bu yüzde 44 civarındaki rakam, asgari ücretlinin üzerinden silindir gibi geçmiş olacak. Hedeflenen enflasyon da yüzde 21-22 civarına denk geliyor. İşin Türkçesi bu." ifadelerini kullandı.

"ZAM GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ÜZERİNDEN YAPILMALI"

Gerçekleşen enflasyon üzerinden müzakerelerin yapılmasının doğru olduğunu ifade eden Bal, "Çünkü zaten bu maaşı eriten 2024 yılındaki enflasyon. Yani bizi şu anda 2025 yılındaki enflasyon oranı etkilemiyor. O şu anda bizim için sadece bir hedef, gerçekleşmiş bir şey değil. Yani burada zammın gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılması gerekiyor. En azından müzakerelerin bunun üzerinden başlaması gerektiğini şahsım adına düşünüyorum." diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET 25 BİN LİRA OLMALI"

Bal, "Bu çerçevede düşündüğümde de ben asgari ücretin 25 bin lira civarında olması gerektiğini düşünüyorum. Hedeflenen enflasyon çerçevesinde düşünürsek o zaman asgari ücret 21 bin liralar, en fazla 22 bin liralar civarına gelecek gibi gözüküyor." dedi.