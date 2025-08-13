SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli promosyonlarına ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Türkiye'de bankalar, emekli aylığını kendilerine taşıyan ve belirli süre kalmayı taahhüt eden emeklilere 27 bin liraya kadar promosyon ödüyor.

ALMANYA VE BULGARİSTAN EMEKLİLERİ DE PROMOSYON ALACAK

SGK, bu uygulamadan artık Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet eden vatandaşların da yararlanabileceğini açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın."