SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak

SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet edenlerin de banka promosyonu alabileceğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli promosyonlarına ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Türkiye'de bankalar, emekli aylığını kendilerine taşıyan ve belirli süre kalmayı taahhüt eden emeklilere 27 bin liraya kadar promosyon ödüyor.

ALMANYA VE BULGARİSTAN EMEKLİLERİ DE PROMOSYON ALACAK

SGK, bu uygulamadan artık Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet eden vatandaşların da yararlanabileceğini açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın."

SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi

Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.