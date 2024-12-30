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SGK borcu olan belediyeler için haciz işlemleri gerçekleşti

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SGK tarafından gecikmiş borçlarından dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin de aralarında bulunduğu altı belediyeye haciz işlemi başlatılmıştı. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vedat Işıkhan, "Yasanın bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak haciz işlemlerini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gecikmiş borçlarından dolayı CHP'li Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile İstanbul'daki Şişli Belediyesi'ne geçtiğimiz ay haciz işlemi başlatmıştı. Muhalefet kanadı ise durumu eleştirerek borcun önemli bölümünün uzun yıllar AK Parti yönetiminde bulunan belediyelerinden kaynaklı olduğunu vurgulamıştı.

Bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nın ardından Çalışma Bakanı Işıkhan, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SGK BORÇLARI 160 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Bakan Işıkhan, belediyelerin prim borçlarına ilişkin gelen soru üzerine 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçlarının şu an 160 milyara ulaştığını dile getirdi.

Ödenmeyen sigorta primleri için her gün faiz işlediğine dikkati çeken Işıkhan, "Tüm belediyelerimize eşit bir şekilde yaklaşıyoruz, hiçbir şekilde parti ayrımı gözetmeksizin SGK'nın prim tahsilatını gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BORCUNU GAYRİMENKULLE ÖDEDİ

Küçükçekmece Belediyesi'nin 1 milyar 65 milyon liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini kabul ettiklerini belirten Işıkhan, tahsilatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Işıkhan konuşmasına şöyle devam etti: "Burada o belediye, şu belediye diye biz bakmıyoruz. Ben 85 milyonun bakanıyım. Benim en önemli amaçlarımdan bir tanesi belediyelerimizin SGK'ya olan prim borçlarının ödenmesidir. İlk 10 belediyeyi, 1 milyar küsur borcu olan belediyeleri açıklamıştık. Tabii ki burada haciz getirme sürecini de gerçekleştirdik. Ancak daha önce attığımız adımları da değerlendirmemiz gerekiyor."

"HACİZ İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

"İletişime geçtik, ödeme emirlerini verdik ve 81 ildeki SGK il müdürlerimiz bu belediyelerle birebir iletişime geçmelerine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerimiz söz konusuydu." diyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerimiz, banka mevduat hesaplarına haciz koyarak ve diğer yöntemleri yasanın bize vermiş olduğu, mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak da biz haciz işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı bildiğiniz gibi. Artık belediyelerin prim borçlarını, iştiraklerinin, ilgili kuruluşlarının prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynağından tahsil edeceğimiz için de artık hiç böyle bir sürece girmenize de gerek kalmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim."

SGK borcu olan belediyeler için haciz işlemleri gerçekleşti
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP millî güvenlik sorunudur vesselam

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Haber YorumlarıDağıstan:

Zamanında önceki yönetimin borçları için yeni gelen yönetime haciz göndermek . Çok yanlış..

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Ama sadece chp belediyelere

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ya biraz dürüst olmak lazım 20 yılı aşkındır ıktıdarda olan beledıyeler ödememiş talep dahı edilmemiş beledıyeler el değiştirdi borcları öde ne güzel dünya

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp artik ulkeye cok zararli olmaya basladi derhal erken secimle tarihin çöplüğüne gonderme zamani geldi siyasal islam basarisizliklari ile bitlikte nekadar yalaka basinı kullanarak gizleselerde çökmüştür ekonomi çöktü yargi çöktü egitim yerlerde sürünüyor bunu halk görerek tecrube etmiştir artik bunlardan bir halt olmayacagini en cahil insan bile tecrube etti son zamanlarda ki sacma suriye tiyatrosu yılana bile sarilir hale gelip çamurda debelendiklerinin gostergesi olmustur

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Sen nasil gidip tarikatlarin ekmegini kesersin kendi borclarini sana boyle odetirler iste ama bittiler ulkeyi fabrika ayarlarina dondurmenin zamani geldi yeter artik siyasal islamin kurumlaeq kanser gibi sirayet etmesine bir son vermek lazim egitimi ideolojileri dogrultusunda bilerek cokertmeleri en buyuk darbeleri oldu ulkeye imamhatipleri basarili gostermek adina en kral oullari imamhatip yaptilar basari icinmi imamhatipte basari olur mu tabiki digerlerini cokerterek basarili gorunmek icindi

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

mesela hangi belediyeler? yasalar sadece sizden olmayanlar için mi geçerli? madem yasayı uygulayacaksınız tüm belediyelere uygulayın.

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Haber YorumlarıMuhammed Cihat Altın:

GAZİANTEP VE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ PEKİ

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

evet daha önce dediyiniz gibi hemen işçi emeklilerine zam yapin.

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