Sezgin Tanrıkulu'dan Et ve Süt Kurumu kuyruğu tepkisi: 'Yurttaşlarımız 1 kilo kıyma için 5 saat kuyrukta bekliyor'

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kayapınar ilçesindeki Et ve Süt Kurumu önünde oluşan kuyruğa dikkati çekti. Yurttaşların daha uygun fiyatlı et alabilmek için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiğini belirten Tanrıkulu, "Yurttaşlarımız 1 kilo kıyma için 5 saat kuyrukta bekliyor" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Et ve Süt Kurumu önünde yaptığı açıklamada, çoğunluğu emeklilerden oluşan yurttaşların saat 05.00'ten itibaren sıraya girdiğini, 08.30'da fiş aldıktan sonra 09.30'dan itibaren et alabildiklerini söyledi. Sırada bekleyen herkesin et alamadığını da ifade eden Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Çünkü burada kıymanın kilosu 400 lira, kuşbaşının kilosu 450 lira. En düşük emekli maaşının 23 bin lira, asgari ücretin 28 bin lira olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Emekli yurttaşlarımız, 1 kilo kıyma için sabahın 5'inde kuyruğa giriyorlar. 300-400 lira daha ucuza et alabilmek için. Bu yurttaşlarımızın, emeklilerimizin nasıl yoksullaştığının, nasıl alım güçlerinin düştüğünün çok açık bir göstergesi bu. 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı et alabilmek için 4-5 saat kuyrukta kalıyorlar. Buna rağmen hepsi et alamıyor. Bu tabloyu sizlerle, Adalet ve Kalkınma Partisinin Türkiye'yi getirdiği noktayı göstermek amacıyla paylaşıyorum."

Kaynak: ANKA