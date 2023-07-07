Seydişehir'de Yeni TMO Alım Merkezi Tamamlandı

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte Bahçelievler Mahallesinde yapımı tamamlanan kantar ve idari binasında incelemelerde bulundu. Başkan Tutal, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 15 Temmuz'da hububat alımına başlayacağını açıkladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte Bahçelievler Mahallesinde yapımı tamamlanan kantar ve idari binasında incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Başkan Tutal, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 15 Temmuz'da hububat alımına başlayacağını kaydetti.

Seydişehir Ziraat Odası ve Belediye işbirliğiyle yeni TMO alım merkezinin inşaatını tamamlandıklarını ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Saadetler Mahallesinde bulunan eski alım merkezinin TOKİ sahasında bulunması nedeniyle yer değişikliği yaptık. Yeni kantarımızı ve binamızı yeni yapılan yere taşıdık. Yeni TMO hububat alım merkezimizi şükürler olsun hasat zamanına yetiştirdik. Seydişehirli çiftçilerimiz inşallah bu yıl sıkıntı yaşamayacak ve alımlarımız 15 Temmuz'da başlayacak."

Başkan Tutal'ın kantar ve hububat alım merkezi inşaatı incelemelerine Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ramazan Çınar da eşlik etti. ???????