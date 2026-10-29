Şevket Demir, Erzurum'un Palandöken Lojistik Merkezi'nden yararlanamadığını söyledi

Zengezur Koridoru, hızlı tren ve Palandöken Lojistik Merkezi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erzurumlu iş insanı Şevket Demir, Erzurum'un sahip olduğu stratejik konumdan yeterince yararlanamadığına dikkat çekti. Demir, özellikle lojistik merkezinin daha etkin kullanılması ve Erzurum'un yüksek hızlı tren ağına bağlanması gerektiğini vurguladı.

2 Ekim 2026 tarihinde ERVAK tarafından düzenlenen 30. Sultan Sekisi toplantısında Zengezur Koridoru'nun ele alındığını hatırlatan Şevket Demir, toplantıda uzmanlar tarafından önemli bilgiler verildiğini, ancak konunun Erzurum özelinde yeterince tartışılmadığını ifade etti. Zengezur Koridoru'nun yalnızca ekonomik açıdan değil, Türkiye ile Türk dünyası arasında kurulacak ulaşım ve iletişim bağlantısı bakımından da büyük önem taşıdığını belirten Demir, bu güzergahın aynı zamanda bir Turan yolu olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kara ve demiryolu inşaatlarının devam ettiğini, koridorun 2029-2030 yılları arasında hizmete açılmasının öngörüldüğünü kaydeden Demir, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri ile Uzak Doğu ve Çin arasındaki ulaşımın bugün büyük ölçüde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu üzerinden sağlandığını hatırlattı. Türkiye'nin Nahçıvan ile 17 kilometrelik sınırının bulunduğunu belirten Demir, Iğdır-Aralık Dilucu Sınır Kapısı'nın bu noktada önemli olduğunu ifade etti. Demir, Dilucu-Kars arasındaki 224 kilometrelik demiryolu hattının temelinin Ağustos 2026'da atıldığını, Kars-Erzurum arasındaki 208 kilometrelik hattın ihalesinin ise Haziran 2026'da yapıldığını belirtti. Erzurum-Erzincan arasındaki 173 kilometrelik demiryolu hattıyla ilgili proje çalışmalarının sürdüğünü, ancak ıslah ihalelerine ilişkin henüz net bir tarih açıklanmadığını dile getiren Demir, Kars ile Sivas-Divriği arasındaki 660 kilometrelik hat için Dünya Bankası finansmanı sağlandığını ifade etti.

"Yapılan Çalışmalar Yüksek Hızlı Tren Değil"

Demiryolu yatırımlarında önemli bir ayrıntıya dikkat çeken Demir, mevcut hatlarda yapılan çalışmaların yüksek hızlı tren yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Söz konusu çalışmaların mevcut demiryollarının bakım, tamir, onarım ve modernizasyonunu kapsadığını belirten Demir, yüksek standartlı demiryolu ile yüksek hızlı tren arasındaki farkın iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti. Demir, yüksek standartlı demiryollarında yük ve yolcu taşımacılığının aynı hat üzerinde yapılabildiğini, bu hatların konvansiyonel demiryollarına göre daha modern bir altyapıya sahip olduğunu ve saatte 200 kilometre hıza ulaşabildiğini kaydetti. Yüksek hızlı tren hatlarının ise yeni bir hat ve farklı teknik özellikler gerektirdiğini belirten Demir, yüksek hızlı trenin saatte 240 kilometre ve üzerindeki hızlarla değerlendirildiğini ifade etti. Demir, bölgeye yapılacak demiryolu yatırımlarının önemini kabul etmekle birlikte, mevcut hatların modernizasyonunun Erzurum'un yüksek hızlı tren beklentisini karşılamadığını vurguladı.

"Orta Koridorda Erzurum'un Yeri Çok Önemli"

Çin'in Avrupa'ya ulaşımda uzun ve maliyetli denizyolu taşımacılığına alternatif güzergahlar aradığını belirten Demir, Türkiye üzerinden geçen Orta Koridor'un bu bakımdan büyük önem taşıdığını söyledi. Güvenli ve kısa ulaşım imkanı nedeniyle Orta Koridor'un Çin tarafından tercih edildiğini ifade eden Demir, Bakü'den Kars'a ulaşım için iki alternatif bulunduğunu belirtti. Bunlardan ilkinin yaklaşık 820 kilometrelik Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, diğerinin ise Bakü-Zengezur-Nahçıvan-Iğdır-Kars güzergahı olduğunu kaydeden Demir, ikinci güzergahın 600-650 kilometre uzunluğunda olmasının öngörüldüğünü söyledi. Her iki güzergahın da Kars'tan sonra Erzurum üzerinden Anadolu'yu kat ederek İstanbul Halkalı, Edirne Kapıkule ve Bulgaristan üzerinden Avrupa demiryolu ağına bağlandığını belirten Demir, bu ulaşım ağının Londra'ya kadar uzandığını ifade etti. Demir, söz konusu güzergahların yalnızca ulaşım açısından değil, ticaret, ithalat, ihracat, turizm ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi bakımından da önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, Erzurum'un bu hattın en önemli duraklarından biri olduğunu söyledi.

"Palandöken Lojistik Merkezinden Yeterince Yararlanamıyoruz"

Erzurum'un coğrafi konumu itibarıyla dış ticaret açısından önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Demir, şehrin Türkiye'nin doğusu ile batısını, kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan yolların kavşak noktasında bulunduğunu hatırlattı. Tarihi İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kürk Yolu gibi önemli ticaret güzergahlarının Erzurum'dan geçtiğini belirten Demir, şehrin Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan Anadolu köprüsünün giriş kapılarından biri olduğunu ifade etti. Tarihi İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığının demiryolu taşımacılığı olduğunu kaydeden Demir, Palandöken Lojistik Merkezi'nin bu bakımdan önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin kuzeyinde, hemen bitişiğinde bulunan yaklaşık 350 bin dönümlük arazi üzerinde TCDD tarafından kurulan Palandöken Lojistik Merkezi'nin daha etkin kullanılması gerektiğini belirtti.

"Erzurum Trenlerin Seyircisi Olmamalı"

TCDD 9. Bölge Müdürü Yunus Yeşilyurt'u iki ayrı zamanda ziyaret ederek Zengezur Geçidi, Palandöken Lojistik Merkezi ve hızlı tren konularında bilgi aldığını belirten Demir, bölge müdürünün konuya hakim ve donanımlı olduğunu ifade etti. Ancak görüşmeler sırasında Erzurum'un ithalat ve ihracat bakımından yeterli seviyede bulunmadığı, lojistik merkezden gerektiği ölçüde yararlanamadığı ve bu alandaki faaliyetlerin yetersiz kaldığı yönündeki değerlendirmelerin kendisini düşündürdüğünü söyledi. Şehrin bu konuda 9. Bölge Müdürlüğü ile istişare içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Demir, Erzurum'un yalnızca transit yolcu ve yük istasyonu olarak kalmaması gerektiğini belirtti. Yıllardır Kars'tan gelen ve Kars'a giden trenlerin Palandöken Lojistik Merkezi'ne uğramadan yollarına devam ettiğini ifade eden Demir, Kars Lojistik Merkezi'nin bu konuda Erzurum'dan çok daha ileride olduğunu dile getirdi. Demir, Çin'den batıya, batıdan Çin'e giden trenleri yalnızca seyretmenin Erzurum'un geleceği nolmaması gerektiğini belirterek, bu trenlere Erzurum'dan da ürün yüklenmesi ve şehirde yük indirilmesi gerektiğini söyledi.

"Lojistik Merkezi Gerçek Anlamda Faaliyete Geçmeli"

Palandöken Lojistik Merkezi'nin gerçek anlamda bir lojistik köy olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Demir, yük terminalleri, depolar, antrepolar, soğuk hava depoları, oteller, restoranlar, yerli ve yabancı firmaların ofisleri, banka şubeleri, tarım ve hayvancılığa yönelik depolar, yolcu terminalleri ve taşımacılık firmalarıyla bütünleşmiş bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekti. Gümrük binasının lojistik merkezden kilometrelerce uzakta inşa edilmesini de eleştiren Demir, bu eksikliğin giderilmesinin zaman alacağını ifade etti. Erzurum'un ithalat ve ihracat potansiyelini geliştirmesi gerektiğini belirten Demir, dünyanın birçok ülkesinde devletlerin ekonomik sistemi canlandırmak amacıyla bazı lokomotif yatırımları doğrudan yaptığını veya desteklediğini hatırlattı.

"Tarım ve Hayvancılık Potansiyelimizi Değerlendirmeliyiz"

Erzurum'un üretim gücünün artırılması gerektiğine de dikkat çeken Demir, sanayi ve teknolojik ürün üretimi gelişinceye kadar şehrin en önemli ihracat imkanlarından birinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirtti. Bu alanın geliştirilmesinin ve başarılı hale getirilmesinin dünya ekonomisiyle bütünleşme açısından bir zorunluluk olduğunu ifade eden Demir, Erzurum'un mevcut avantajlarını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

"Yüksek Hızlı Tren Erzurum'un Vazgeçilmez Hakkıdır"

Değerlendirmesinin sonunda yüksek hızlı tren konusuna yeniden dikkat çeken Şevket Demir, uluslararası demiryolu ağına bağlanacak, yük ve yolcu taşımacılığını birlikte sağlayacak yüksek standartlı demiryolu yatırımlarına karşı olmadıklarını belirtti. Ancak bu yatırımların yüksek hızlı tren talebinin yerine geçmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, Erzurum'un yüksek hızlı tren beklentisinin devam ettiğini ifade etti. Demir, yüksek standartlı demiryolu yatırımlarının tamamlanmasının ardından yüksek hızlı tren hattının da yapılması gerektiğini belirterek, bunun Erzurum için öncelikli, vazgeçilmez ve müktesep bir hak olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı