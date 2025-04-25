Setur Duty Free, Almanya'da Üç Yeni Mağaza Açtı

Setur Duty Free, Almanya'da Hamburg ve Düsseldorf havalimanlarında üç yeni mağaza açtığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brandin by Setur, Victoria's Secret ve Guess mağazalarının açılışıyla birlikte Setur Duty Free, 25 farklı bölgede 66 farklı mağazalık bir zincire sahip oldu.

Setur Duty Free, global operasyonlarını yeni mağazalarla genişletmeyi sürdürüyor. Almanya'nın en işlek havalimanlarından biri olan Hamburg Havalimanındaki mağaza zincirine Brandin by Setur'u ekleyen şirket, moda merkezi Düsseldorf'daki havalimanında açtığı iki yeni mağazasıyla misafirlerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Almanya'nın en işlek havalimanlarından biri olan Hamburg Havalimanında, Victoria's Secret ve Guess markalarının yer aldığı iki mağazasını 2024'te açan Setur Duty Free, yeni konsept mağazası Brandin by Setur ile bu sayıyı üçe çıkardı.

Brandin by Setur, Armani Exchange, Tommy Hilfiger ve Calvin Klein gibi üç seçkin markayı Hamburg Havalimanında bir araya getiriyor. Yüksek kaliteli moda ve aksesuarların yanı sıra yaşam tarzı ürünleri sunan mağaza, A17 ve A18 kapıları arasında yer alıyor ve yaklaşık 150 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Genç ve şehirli stili temsil eden Armani Exchange, tişört, sweatshirt, polo, ceket, pantolonla kemer ve çanta gibi aksesuarlardan oluşan eklektik bir koleksiyonla öne çıkıyor. Klasik Amerikan tarzını modern dokunuşlarla yorumlayan Tommy Hilfiger'ın ürün yelpazesinde gömlekler, eşofman altları ve sırt çantaları, kemer, cüzdan gibi tamamlayıcı parçalar bulunuyor. Calvin Klein ise minimal çizgileriyle ikonik iç giyim koleksiyonlarına odaklanırken, dış giyim ve aksesuarlarla koleksiyonunu zenginleştiriyor.

Hamburg Havalimanı, yaklaşık 120 ulusal ve uluslararası varış noktasına doğrudan uçuş düzenliyor.

2024'te 20 milyon yolcuya hizmet veren ve 160'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan Düsseldorf Havalimanı da Setur Duty Free'nin iki mağazasına ev sahipliği yapıyor. Geniş ürün yelpazesi ve modern mağaza tasarımıyla dikkati çeken Victoria's Secret ve Sun&Shine mağazaları Schengen harici uçuşlara hizmet veren giden yolcu salonu Pier C'de yer alıyor.

Victoria's Secret mağazası imza parfümler, vücut bakım ürünleri, aksesuarlar ve iç giyim ile pijamalardan oluşan zengin bir koleksiyon sunarken, tasarımıyla markanın küresel imajını yansıtıyor.

Sun&Shine mağazası ise klasiklerden modern trendlere uzanan zengin güneş gözlüğü seçenekleri ve mücevher koleksiyonuyla her tarza hitap eden, lüks bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Setur Duty Free, uluslararası marka olma yolunda ilk adımını 2023'te attı. Şirket, yurt dışındaki ilk mağazasını Almanya'da Köln-Bonn Havalimanında açtı.