Serik'te Tarımda Zirai İlaç Kalıntısıyla Mücadele Programı Düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde tarımda zirai ilaç kalıntısıyla mücadele çalışmaları kapsamında "faydalı böcek" kullanımına ilişkin program düzenlendi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce Çandır Mahallesi'ndeki bir biber serasında gerçekleştirilen programda, bitkilere "faydalı böcek" bırakıldı.

Kaymakam Cemal Şahin, programda yaptığı konuşmada, Antalya'nın ve Serik'in tarımda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Serik'te yetiştirilen ürünlerin birçok ülkeye gönderildiğini belirten Şahin, "Sağlıklı ürün yetiştirmek ve bunu tüketiciye sunmak çok önemli. Bunun için ilaç kullanımı yapılıyorsa bunun dozu çok iyi ayarlanmalı. Kimyasal gübrenin yanında organik gübreler, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli. Faydalı böcekler de bunlardan biri." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serbülent Ünal da Antalya'daki seraların büyük bir kısmının Serik'te olduğunu söyledi.

"Tarladan sofraya güvenilir gıda" sloganıyla hareket ettiklerini dile getiren Ünal, "Ürünü tarlada ve serada hasat edilmeden önce kontrol ediyoruz, insan tüketimine uygunsa hasadına izin veriyoruz. Hasattan sonra da satışa sunulan market gibi benzeri yerlerde numune alarak insanlara sağlıklı bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Ünal, 27 bin dekarlık alanda biyolojik mücadele çalışması yürütüldüğünü ve bunun 20 bin dekarının örtü altı olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu da ilçede 35 bin dekar tarım alanı bulunduğunu kaydetti.

Kimyasal mücadelenin çok fazla tercih edildiğini ifade eden Çömezoğlu, şunları söyledi:

"Yılbaşından bu yana ürünlerden alınan 405 numuneden 86'sında tavsiye dışı ilaç kullanıldığı belirlendi ve ürünler imha edildi. Uygun üretim yapmayan üreticilere ise para cezası uygulandı. Bu açıdan biyolojik mücadeleyi önemsiyoruz. Yaygınlaştırılması için de çiftçilerimizi destekliyoruz."