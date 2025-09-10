Seranit, Azerbaycan'da Lojistik Altyapısıyla Pazarını Genişletiyor

Granit seramik ve teknik porselen üreticisi Seranit, yurt dışındaki pazarlarını genişletirken Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 100 bin metrekarelik lojistik altyapısıyla pazar stratejisini genişletiyor.

Seranit'in Bakü'deki showroomunda düzenlenen basın toplantısında, şirketin Azerbaycan'daki faaliyetleri ve gelecek hedeflerine ilişkin bilgiler verildi.

2024'ten bu yana Bakü'de faaliyet gösteren showroomuyla Seranit, Azerbaycan pazarında premium marka algısını güçlendirirken bölgesel büyüme stratejisini de pekiştiriyor.

2023 sonunda kurulan Seranit Azerbaycan MMC ile doğrudan pazara giriş yapan şirket, 2024'te Bakü'de açtığı 4 bin metrekarelik büyüklüğündeki showroom ve 100 bin metrekare kapasiteli lojistik merkezi ile önemli bir altyapı oluşturdu. Şirket, bu yatırımı Azerbaycan'da yerel pazar stratejisinin yanında Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar'a açılan stratejik bir kapı olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Şirketin Azerbaycan'a ihracattaki payı yılın 7 ayında yüzde 48,2'ye ulaştı

Türkiye Seramik Federasyonu verilerine göre, Seramik ihracatında Seranit firmasının payı 2022'de yüzde 11,6 iken, bu yılın ocak-temmuz döneminde bu oran yüzde 48,2'ye ulaştı. Ortalama satış birim fiyatı ise 25 doların üzerinde gerçekleşerek markanın premium segmentteki konumunu pekiştirdi. Şirket, Azerbaycan'da bugüne kadar çok sayıda referans projede aktif rol aldı.

Showroom ve lojistik merkezinin yanı sıra Azerbaycan'da yürüttüğü eğitim programları ve işbirlikleriyle sektörün gelişimine de katkılar sağlayan şirket, fabrika ziyaretlerinden showroom buluşmalarına kadar farklı platformlarda profesyoneller ve öğrenciler için düzenlenen programlarla mesleki bilgi ve becerilerin güçlendirilmesine destek oluyor.

" Türkiye, Azerbaycan'ın en büyük ticaret ortaklarından biri olmaya devam ediyor"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Murat Yaman, toplantıda yaptığı konuşmada, şirketin söz konusu yatırımının Türkiye-Azerbaycan arasındaki güçlü ticari ilişkilerin bir yansıması olarak öne çıktığını vurguladı.

Yaman, Türk firmalarının Azerbaycan'da artan yatırım fırsatlarından yararlandığını ve ticaret hacminin her yıl daha da genişlediğini söyleyerek, "Azerbaycan ekonomisi son yıllarda petrol ve doğal gaz dışındaki sektörlerde de önemli bir çeşitlenme gösteriyor." diye konuştu.

Azerbaycan ekonomisine değinen Yaman, şu değerlendirmede bulundu:

"2024 itibarıyla ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 74,3 milyar dolar olurken, kişi başına düşen milli gelir ise 7 bin 200 doları aştı. 10 milyondan fazla nüfusa sahip olan ülkede enflasyon yüzde 2,2'ye geriledi ve işsizlik oranı yüzde 5,3 düzeyinde. 2024'te söz konusu ülke 26,6 milyar dolarlık ihracat ve 21,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Bununla birlikte Türkiye, Azerbaycan'ın en büyük ticaret ortaklarından biri olmaya devam ediyor. 2025 ocak-temmuz döneminde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 10,5 milyar doları aştı. Bu güçlü ticari işbirliği, Türk şirketlerinin Azerbaycan'daki yatırımlarına da olumlu bir zemin hazırlıyor."

Yaman, Türk firmaları için Azerbaycan'da birçok farklı sektörün olduğuna değinerek, "Gıda sanayi, turizm, bilişim, kimya sanayi ve makine sektörleri potansiyel yatırım sektörleri arasında yer alıyor." diye konuştu.

Zengezur Koridoru'na da değinen Yaman, kara ve demir yollarının bölgede hareketlenerek gerek Türkiye gerekse Azerbaycan ve bölge ülkelerinin ticaretine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

"Azerbaycan'daki başarı global marka olma yolculuğunda büyük güç kattı"

Seranit Genel Müdürü Fatih Kıvanç da Bakü'deki showroomlarının yalnızca bir satış noktası değil, Türkiye'nin üretim gücünü, tasarım anlayışını ve yenilikçi vizyonunu dünyaya anlatan bir vitrin olduğunu söyledi.

Kıvanç, Azerbaycan'da elde ettikleri başarının global marka olma yolculuklarında büyük güç kattığını ifade ederek, "Kardeş halkımızla birlikte büyümekten gurur duyuyoruz." dedi.

Şirketin bu yıl Azerbaycan'da 3 milyon dolarlık satış gerçekleştirmeyi hedeflediğini aktaran Kıvanç, "3 yıl içinde bu rakamı 5 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Şirketin önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda açacağı showroomlarla global seramik pazarında marka bilinirliğini artırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Sektörel gelişim için de bir merkez haline geldi"

Yerel operasyonu yöneten Seranit Azerbaycan Müdürü Ufuk Polat da showroomun yalnızca ticari değil, aynı zamanda sektörel gelişim için de bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Polat, Bakü'deki showroomun, yalnızca ürün satışına hizmet eden bir mağaza olmadığını belirterek, mimarlardan seramik ustalarına, öğrencilerden sektör profesyonellerine kadar geniş bir kitle için bir buluşma ve gelişim merkezi haline geldiğini söyledi.