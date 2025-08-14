Senegal Başbakanı Türkiye'de Tarım Projesi İçin Anlaşma İmzaladı

SENEGAL Başbakanı Ousmane Sonko'nun Türkiye ziyareti kapsamında Albayrak Grubu ile imzalanan stratejik mutabakat zaptı ile Senegal'de traktör montaj tesisinin kurulmasına karar verildi. Modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlayan proje, Batı Afrika'nın tarım makineleşmesinde önemli bir dönüm noktası olmasını hedefliyor.

İnşaat ve liman yatırımlarının yanı sıra tarım alanında da yatırımları bulunan Albayrak Grubu, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko başkanlığındaki heyet ile görüşmelerinin neticesinde tarımda makineleşmeyi sağlayacak ve modern tarım uygulamalarını pekiştirecek bir tarım projesinin Senegal'de hayata geçirilmesi hususunda anlaşmaya vardı ve bir mutabakat zaptına imza attı. Anlaşma çerçevesinde Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanlığı ve Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanlığı uhdesinde bir traktör montaj tesisinin Albayrak Grubu tarafından Senegal'de kurularak tüm Batı Afrika bölgesine hizmet vermesi hedefleniyor. Montaj, servis, yedek parça ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra tarım alanında ihtisaslaşmış mesleki eğitimin verildiği bir okulun da proje kapsamında hayata geçirilmesi ön görülüyor.

Başbakan Ousmane Sonko ve beraberindeki bakanların hazır bulunduğu imza törenine Albayrak Grubu'nu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Yurt Dışı Yatırımlar, Liman ve İnşaat Grup Başkanı Yunus Yılmaz katıldı.

Resmi bir ziyaret nedeniyle 7-11 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de bulunan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ve beraberindeki geniş kapsamlı heyet Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'da düzenlenen Senegal-Türkiye İş Forumuna katıldı. Senegal Başbakanı, forumun ardından Cumartesi ve Pazar günü Senegal Bayındırlık ve Yatırım Teşvik Ajansı (APIX) tarafından belirlenen yirmi civarında Türk şirketinin yöneticileriyle Dışişleri, Savunma, Ekonomi ve Maliye, Enerji, Sanayi ve Ticaret ve Tarım Bakanlarının da hazır bulunduğu baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin 31 Ekim-2 Kasım 2024 tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Başbakan Sonko'nun Türkiye ziyareti, 'Senegal 2050' vizyonunu hayata geçirme yolunda Senegal'in müttefiklerini çeşitlendirme stratejisinin önemli sac ayaklarından birisini oluşturuyor. Çin'e gerçekleştirdiği seyahatin hemen ardından Türkiye'ye gelen Başbakan Sonko, savunma, enerji, finans, tarım gibi stratejik alanların yanı sıra inşaat gibi sektörlerde de Türk firmaları ve iş insanlarıyla kamu-özel sektör ortaklığında ya da yap-işlet-devret modelinde büyük altyapı projelerini hayata geçirmek için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

ALBAYRAK, AFRİKA YATIRIMLARINI ÇEŞİTLENDİRİYOR

Albayrak Grubu liman yatırımları gerçekleştirdiği Somali, Gine, Gambiya, Kongo, Ekvator Ginesi gibi Afrika ülkelerinde liman operasyonu dışında inşaat, tarım, toplu taşıma ve katı atık yönetimi alanlardaki yatırımlarıyla dikkat çekerken, Grup bünyesinde tarım alanında faaliyet gösteren TÜMOSAN ve Sukkar firmaları Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde yer alıyor. ISO tarafından her yıl yayınlanan ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer sıralandığı ISO 500 araştırmasında Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 388'inci sırada yer alan TÜMOSAN ve ikinci 500 listesine kendine yer bulan Sukkar şirketleri Albayrak Grubu'nun tarım sektöründeki konumunu perçinliyor. Bunun yanı sıra Albayrak Grubu uluslararası alanda Gine Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde hayata geçirdiği tarım projeleriyle de biliniyor. Yakın zamanda Gambiya, Sierra Leone, Kongo ve Somali'de de tarımsal üretim faaliyetlerine başlamayı planlayan Albayrak Grubu, Afrika Kalkınma Bankası ile iş birliği halinde tasarladığı özel bir üretim/hizmet modeli ile Afrika ülkelerinin gıda güvenliği ve gıdada kendine yetebilme sorunlarına saha temelli çözümler sunmayı hedefliyor.