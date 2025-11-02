Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine çevrilmişken, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Çerkezoğlu, asgari ücretin en az 45 bin TL olması gerektiğini belirterek, hükümete ve iş verenlere "gerçek bir toplu pazarlık süreci" çağrısında bulundu.

"ASGARİ ÜCRET ARTIK ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELDİ"

Konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında konuşan Çerkezoğlu, Türkiye'de asgari ücretin neredeyse tüm çalışanların aldığı ortalama ücret düzeyine dönüştüğünü söyledi. Dört kişilik bir ailenin tüm fertleri çalışsa dahi gelirlerinin yoksulluk sınırını geçemediğini vurgulayan DİSK Başkanı, "Bu tablo kabul edilemez. Asgari ücret, işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir seviyede belirlenmelidir." ifadelerini kullandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu

"ASGARİ ÜCRET 45 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

TÜRK-İŞ'in son araştırmasında yoksulluk sınırının 92 bin 547 TL'ye ulaştığını hatırlatan Çerkezoğlu, bu rakamın çalışanlar açısından ciddi bir geçim sıkıntısına işaret ettiğini dile getirdi. "Bir evde iki kişi çalıştığında bile yoksulluk sınırı aşılamıyor. Bu nedenle 2026 asgari ücretinin 45 bin TL'nin altında olmaması gerekiyor." dedi.

"VERGİ SİSTEMİ ÇALIŞANI CEZALANDIRIYOR"

DİSK Başkanı, gelir vergisi dilimlerinin enflasyon oranına göre güncellenmemesini de eleştirdi. "Yılın başında aynı maaşı alan bir çalışan, yıl sonunda yüksek vergi dilimine giriyor ve maaşı eriyor. Bu sistem çalışanı cezalandırıyor." ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, vergi adaletinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Az kazanan az, çok kazanan çok vergi vermelidir." dedi.

"EMEKLİ MAAŞLARI AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

Emeklilerin durumuna da değinen Çerkezoğlu, mevcut emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarının çok gerisinde olduğunu belirterek, "Bugün emekli maaşları açlık sınırının bile altında. Devletin görevi, emeklilere onurlu bir yaşam sağlamaktır." diye konuştu.

"TOPLUMSAL BARIŞIN ANAHTARI İNSANCA YAŞAM ÜCRETİDİR"

Çerkezoğlu, asgari ücretin belirlenme sürecinin sembolik olmaktan çıkarılması gerektiğini ifade ederek hem hükümete hem de işveren kesimine seslendi: "Bu süreç göstermelik olmamalı. Gerçek bir toplu pazarlık mekanizması kurulmalı. Emekçilerin insanca yaşayabileceği bir ücret belirlemek toplumsal barışın da anahtarıdır."

GÖZLER ARALIK AYINDAKİ KOMİSYON TOPLANTISINDA

2026 yılı asgari ücret görüşmeleri için geri sayım sürerken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 Aralık ayında toplanması bekleniyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre artış oranı yüzde 20 ila 30 arasında değişebilir. Uluslararası finans kuruluşlarından JP Morgan yüzde 20, Morgan Stanley ise yüzde 20–25 aralığında artış öngörürken, işçi sendikaları bu oranların yetersiz olduğunu savunuyor.