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Semerkant-İstanbul uçuşları 21 Mart Perşembe günü başlıyor

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Air Samarkand, Semerkant-İstanbul hattında tarifeli uçuş programına 21 Mart Perşembe günü başlayacak. İlk aşamada, Semerkant Uluslararası Havalimanı'ndan (SKD) İstanbul Uluslararası Havalimanı'na (IST) Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez gidiş-dönüş seferleri yapılacak ve yaklaşık 5 saatlik tarifeli uçuş süresi sağlanacak. Air Samarkand ayrıca, havalimanı yönetim şirketi Air Marakanda'nın Genel Müdürlüğü görevine dönerken havayolunun danışmanı olarak hizmet vermeye devam edecek olan Anton Khojayan'ın yerine yeni CEO olarak Zafar Butayev'in atandığını da duyurdu.

Semerkant- İstanbul uçuşları 21 Mart Perşembe günü başlıyor.

Air Samarkand, Semerkant- İstanbul hattında tarifeli uçuş programına 21 Mart Perşembe günü başlayacak. İlk aşamada, Semerkant Uluslararası Havalimanı'ndan (SKD) İstanbul Uluslararası Havalimanı'na (IST) Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez gidiş-dönüş seferleri yapılacak ve yaklaşık 5 saatlik tarifeli uçuş süresi sağlanacak.

Semerkant'tan kalkışlar yerel saate göre sabah 08.00, İstanbul'a varış 11.10, dönüş seferleri ise İstanbul'dan 12.30'da kalkıyor ve Semerkant'a akşam 19.00'da geri dönüyor.

Air Samarkand ayrıca, havalimanı yönetim şirketi Air Marakanda'nın Genel Müdürlüğü görevine dönerken havayolunun danışmanı olarak hizmet vermeye devam edecek olan Anton Khojayan'ın yerine yeni CEO olarak Zafar Butayev'in atandığını da duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul 21 Mart CEO Ulaşım Havacılık Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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