Şekerbank ve GSOMEM'den KOBİ'lere Yeşil Dönüşüm Destekleri

Şekerbank, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) ile KOBİ'lerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına destek olmak üzere iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliğiyle Şekerbank, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) bağlı KOBİ'ler başta olmak üzere, yeşil dönüşüm yatırımı yapacak tüm firmalara finansman desteği sunacak.

Şekerbank, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) ile KOBİ'ler öncelikli olmak üzere ihracatçıların yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi. Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) düzenlenen imza töreninde protokol Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Selçuk Erkan, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak arasında imzalandı. Törene ayrıca Şekerbank Sürdürülebilir Finansman Grup Başkanı Aslıhan Gemici, Şekerbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Murat Özdenvar, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Çalı, Kübra Kayın ve Şekerbank heyeti katıldı. İş birliği kapsamında Banka, KOBİ'ler öncelikli olmak üzere, karbonsuzlaşma kapsamında yatırım yapmak isteyen firmalara, Türkiye'nin ilk enerji verimliliği ürünü olan EKOkredi aracılığıyla finansman imkanı sunacak.

Yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi ise yeşil dönüşümü odağına alan şirketlere; yatırımlarının çevresel etkilerinin değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının hayata geçirilmesi konularında mentörlük vererek, "Yatırım Emisyon Etki Değerlendirme" raporlarının hazırlanmasına destek olacak. Bu raporlar rehberliğinde banka, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir üretim odaklı projeleri finanse edecek. Ayrıca bankanın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği ve firmaların karbon emisyonu ve su tüketimi hesaplamalarına olanak tanıyan Carbonmap platformuna ücretsiz erişim sağlanacak. Böylece KOBİ'lerin hem finansmana erişimi kolaylaşacak hem de çevresel etkilerinin azaltılması konusunda bilinçlendirilerek sürdürülebilirlik faaliyetlerindeki rekabet gücü artırılacak.

"Ticari ve KOBİ müşterilerimizin yeşil dönüşüm hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz"

Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Selçuk Erkan iş birliğinin Ticari ve KOBİ müşteriler öncelikli olmak üzere, firmaların karbonsuzlaşma süreçlerinde ve yeşil dönüşüm projelerinin kalkındırılmasına yönelik önemli bir fırsat olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sürdürülebilir bankacılıktaki birikimimizi, üretim ve ihracat hacmiyle ülkemiz ekonomisine yön veren Gaziantep'in yeşil dönüşüm sürecine aktarıyoruz. GSOMEM ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Ticari ve KOBİ müşterilerimizin karbon ayak izini azaltan yatırımlarına finansman erişimini kolaylaştırırken, yeşil ekonomiye geçiş sürecinde bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak. Banka olarak Ticari ve KOBİ müşterilerimizin yeşil dönüşüm hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz."

"Gaziantep sanayisinin rekabet gücünü sürdürülebilirlik odaklı projelerle daha da güçlendiriyoruz"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, protokolün Gaziantep sanayisinin yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Sanayimizin geleceğini sürdürülebilir üretim modelleri belirliyor. KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüme uyumu hem ihracatta rekabet gücünü korumaları hem de küresel standartlara uygun üretim yapmaları için kritik öneme sahip. Banka ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştırırken aynı zamanda yeşil dönüşüm süreçlerine profesyonel bir rehberlik sağlayacak. Gaziantep olarak çevresel sorumluluklarımızın farkındayız ve sürdürülebilirlik odaklı tüm projeleri desteklemeye devam edeceğiz."

"GSOMEM olarak firmalarımıza dönüşüm süreçlerinde teknik rehberlik sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz"

GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak ise iş birliğinin saha uygulamalarına yansıyacak güçlü bir model sunduğunu ifade ederek şunları dile getirdi: "Gaziantep sanayisinin yeşil dönüşüm sürecine teknik anlamda katkı sunmak bizim temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda firmalarımızın yatırımlarının çevresel etkilerini ölçmek, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmek için mentörlük sağlayacağız. Hazırlayacağımız 'Yatırım Emisyon Etki Değerlendirme' raporları, sanayicilerimize yol gösterici olacak. Şekerbank ile başlattığımız bu iş birliğinin, bölgemizde sürdürülebilir üretim kültürünün yerleşmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz." - GAZİANTEP