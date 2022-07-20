Şeftali tarlada 2 liraya kadar düştü

Tokat'ta, şeftalinin tarlada kilogram fiyatı 2 liraya kadar düştü.

Tokat'ta kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve olan şeftalide hasat dönemi başladı. İl merkezine bağlı Akyamaç köyünde şeftali hasadı havadan görüntülendi. Şeftalinin kilogramı cinsi ve kalitesine göre tarladan 2-10 lira arasında satışa sunuldu. Çevre illerin yanı sıra yurt içi piyasaya gönderilen şeftali hasadının eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Akyamaç köyü muhtarı Salih Şen, şeftalide taban fiyatın geçen seneye göre aynı olduğunu belirterek, "Şeftalinin taban fiyatı bu sene ucuz. 2 liradan başladı. Üst tarafı da 10 liraya kadar gidiyor. Şeftalide henüz ihracat başlamadı. Yurt içi pazarında Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Aksaray, Kayseri, Sivas'a yakın illerin hepsine buradan şeftali gidiyor" diye konuştu. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi