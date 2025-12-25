Haberler

Schneider Electric'te üst düzey atama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Schneider Electric, Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevine Mehmet Özalp'in getirileceğini duyurdu. İsmail Yamangil ise yeni projelere liderlik edecek.

Schneider Electric, Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevine 1 Ocak 2026 itibarıyla Mehmet Özalp'in getirileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji teknolojileri şirketi Schneider Electric'te üst düzey bir atama gerçekleşti.

Bu kapsamda, mevcut Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil, görevini 1 Ocak itibarıyla Mehmet Özalp'e devredecek.

Özalp, deneyimi, bölgeye ve sektöre hakimiyetiyle şirketin iş ortaklarıyla kurduğu işbirliğini daha da ileriye taşımaya odaklanacak.

Yamangil ise Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ticari Dönüşüm Projeleri Lideri olarak şirketteki çalışmalarını sürdürecek.

İstanbul Erkek Lisesi mezunu Mehmet Özalp, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisans Programı'nı 2002 yılında tamamlayan Özalp, kariyer yolculuğuna 2004 yılında Proje Müdürü olarak Schneider Electric'e katılarak başladı.

Özalp, geçen 21 yılda şirkette ulusal ve uluslararası pek çok kritik rol üstlendi. Türkiye, İran ve Orta Asya Bölgesi Endüstri İş Biriminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiren Özalp, Ortadoğu, Afrika Bölgesi Endüstri İş Biriminden sorumlu Başkan Yardımcılığı gibi üst düzey görevleri de yürüttü.

Mehmet Özalp, yeni görevi öncesinde, 2021 yılından bu yana Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Güç Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak bölgeye liderlik ediyordu.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
Sadettin Saran, adliyede

Geceyi gözaltında geçiren Sadettin Saran adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilişim suçlarıyla mücadelede yeni dönem! Savcılara banka hesaplarına el koyma yetkisi

Resmen yürürlüğe girdi! Savcılara hesaplara el koyma yetkisi
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay
Bilişim suçlarıyla mücadelede yeni dönem! Savcılara banka hesaplarına el koyma yetkisi

Resmen yürürlüğe girdi! Savcılara hesaplara el koyma yetkisi
Samsunspor'dan Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba'ya olay sözler

Samsunspor'dan olay açıklama! Fenerbahçe ile anlaşması kriz çıkardı
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala SDG'den büyük kopuş

Sürenin dolmasına 6 gün kala sınır hattında çarpıcı gelişme