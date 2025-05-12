Schneider Electric, İzmir'de SCADA Sistemi Kuracak

Schneider Electric, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB), SCADA (Denetleme, Kontrol ve Veri Toplama) sisteminin kurulumunu gerçekleştirecek.

Projenin resmi imza töreni, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ve Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil'in katılımıyla İAOSB'de düzenlendi. İmza töreniyle birlikte, bölgenin enerji altyapısının dijital dönüşüm süreci resmen başlamış oldu.

Sanayi bölgesinin operasyonel verimliliğine, enerji kalitesine ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak proje, sanayinin dijital geleceğine atılan stratejik bir adım niteliği taşıyor.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Cenk Karace, gerçekleştirilecek yatırımı uzun vadeli bir vizyonun parçası olarak tanımladıklarını belirtti.

Karace, İAOSB olarak sanayilerini dijital geleceğe taşıyacak güçlü bir adımı hayata geçirdiklerini vurgulayarak, enerji yönetiminde dijitalleşmenin kendileri için bir tercih değil, bir zorunluluk haline gediğini aktardı.

SCADA sistemine geçiş süreçleriyle birlikte, elektrik altyapılarını anlık olarak izleyebilme ve arızaları tespit edebilmeyle uzaktan müdahale imkanı sunabilen gelişmiş bir yapıya kavuşacaklarına işaret eden Karace, sistem sayesinde verimliliklerini artıracaklarını ve sanayicilerine kesintisiz ve kaliteli enerji sunarak üretim sürekliliğini güvence altına alacaklarını paylaştı.

Karace, yatırımlarının yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünen bir vizyonun ürünü olduğuna değinerek, "Dijital altyapı, sanayimizin rekabetçiliğini ve çevik dönüşüm yeteneğini pekiştiriyor. Bu stratejik dönüşüm yolculuğunda Schneider Electric gibi global bir teknoloji lideriyle çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Uzmanlıklarını ve deneyimlerini projemize aktaran tüm Schneider Electric ekibine teşekkür ediyor, birlikte gerçekleştirdiğimiz bu dönüşümün bölgemizdeki sanayiye uzun vadeli değer katacağına inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Sanayinin dijital geleceğini birlikte inşa etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz"

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil da organize sanayi bölgelerinin, Türkiye'nin üretim gücünün merkezinde olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu bölgelerdeki altyapıların dijitalleşmesi, operasyonel verimliliği artırmanın yanı sıra sürdürülebilirlik ve enerji güvenliği açısından da kritik bir rol üstleniyor. Schneider Electric olarak, enerji yönetimi ve otomasyon alanındaki uzmanlığımızla İAOSB gibi sanayi bölgelerine destek olmak bizim için büyük bir sorumluluk ve gururdur.

İAOSB ile hayata geçirdiğimiz SCADA projesi, yalnızca bir teknolojik entegrasyon değil, sanayimizin sürdürülebilir, verimli ve kesintisiz üretim yapabilmesi için atılmış önemli bir adımdır. Bu işbirliğini, sadece bugün için değil, gelecekteki sanayi altyapı dönüşümlerine örnek olacak uzun vadeli bir ortaklık olarak görüyoruz. Sanayinin dijital geleceğini birlikte inşa etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."