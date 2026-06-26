Sayıştay Başkanı Yener ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

Sayıştay Başkanlığına yeniden seçilen Metin Yener ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Yener başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşu gerçekleştirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yener, deftere şunları yazdı:

"Sayıştay olarak yasalarca belirlenen yetki ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. TBMM adına kamuya ait tüm mali kaynakları denetlemek ve yargılamakla görevli olan Sayıştay'ımız, demokratik düzen içerisinde 'hesap veren ve kamu yönetiminin teminatı Sayıştay' prensibinden aldığı ilhamla, öncülük ve rehberlik görevine kararlılıkla devam edecektir."