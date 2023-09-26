Sayapark Alışveriş Merkezi'nden Çekilişle Cip Kazanma Fırsatı

Mersin'de faaliyet gösteren Sayapark Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine çekilişle cip verecek.

Sayapark'tan yapılan açıklamaya göre, aynı gün yapılacak 200 lira ve üzeri alışverişlerde çekilişe katılım hakkı kazanılacak. 25 Eylül tarihinde başlayan kampanya, 14 Şubat 2024 sevgililer gününde son bulacak. 20 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'de Sayapark AVM etkinlik alanında yapılacak olan noter huzurundaki çekiliş ile kampanyaya katılan bir talihli, 2023 model hibrit otomatik cip kazanacak. Çekiliş, Sayapark AVM sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak ve halka açık gerçekleştirilecek.

İlgili kurumların izni ile yapılan kampanyaya, Akdeniz Alışveriş Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sayapark AVM taşeron ve mağaza çalışanları ve Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamayacak, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmeyecek. KDV ve ÖTV dışındaki vergiler ise talihliler tarafından ödenecek. - MERSİN