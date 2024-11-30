Savunma Sanayisinde Büyük Atılımlar Bekleniyor

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Murat Akyüz, savunma sanayisindeki atılımların makine üreticilerinin motivasyonunu artırdığını belirterek, "Sadece hava araçlarında değil, kara ve deniz platformlarında da olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. 2025 ve 2026'da savunma sanayisi, otomotiv sektörünü dahi geride bırakabilir." dedi.

Bursa'da düzenlenen BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları'na katılan Akyüz, AA muhabirine, makine sektörü için 2024'ün kolay geçmediğini söyledi.

Türk sanayicisinin zoru sevdiğini, işin peşini bırakmadığını anlatan Akyüz, işler düşse bile sanayicinin daha fazla koşacağını, ihracat için daha fazla ülkeyi ziyaret edeceğini, konfor alanının dışına çıkacağını ifade etti.

Türkiye'nin sac işleme teknolojilerinde önemli üreticilerinin olduğunu dile getiren Akyüz, "Sac işleme makinelerinin üretiminde Türkiye gerçekten çok iyi durumda. Hem Türkiye için yeterli miktarda sac işleme makinesi üretiliyor hem de ihracat yapılıyor. Dünyada üçüncüyüz; Avrupalı firmalar var. Çinli firmalar var ve biz varız. Bunu elden bırakmamamız lazım. Bunun için daha çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Akyüz, ihracatta sadece Avrupa ülkelerine odaklanılmaması gerektiğini kaydederek, pazar çeşitliliğinin artırılmasının önemini vurguladı.

Yeni pazarlar için bazı ülkeleri örnek gösteren Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sırtımızı doğuya, solumuzu güneye dönmeyelim. Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Azerbaycan, Dubai; bunlar artık anladılar ki sadece petrolle yaşayamayacaklar. Bu ülkelerin sanayileşmeleri gerekiyor. Şu anda o ülkelere otomotiv yedek parça ve belli ürünleri ihraç eden firmalardan o devletlerin şöyle istekleri var. 'Eğer benim ülkeme 1 milyon dolarlık mal ihraç ediyorsan, yüzde 30'unu burada üretmeni istiyorum' diyorlar. Orada da yatırımlar başladı, artık biz dünyayı hedef alalım. Dünyanın her yerine ürün satabiliriz, sadece Avrupa değil. Konfor alanının çok daha ötesine gidebiliriz. Ne kadar çok koşturursak o kadar çok kar elde ederiz."

Akyüz, 2025 yılından beklentilerine değinerek, "Makine ve mühendislik sektörünün marttan sonra toparlanacağını düşünüyorum. Ekonomistler ise yılın ikinci yarısından sonra toparlanacağını düşünüyorlar ama ben bizim sektör için marttan sonra bir yükseliş bekliyorum ve normale döneceğini düşünüyorum. Bu arada tabii devletin de burada belli destekler vermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözü bizlere büyük bir motivasyon sağladı"

Murat Akyüz, Türk savunma sanayisinde son dönemde önemli projelere imza atıldığına işaret ederek, bu gelişmelerin kendileri için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Savunma sanayisinde inanılmaz gelişmeler olacağını, herkesin çok şaşıracağını anlatan Akyüz, şunları kaydetti:

"Yazılım tarafını devlet destekli geliştirebilirsek, yerli yazılımımızı geliştirebilirsek savunma sanayinde inanılmaz bir çıkış var şu anda. Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözü bizlere büyük bir motivasyon sağladı. Şimdi bu doğrultuda büyük projelere imza atılıyor. Baykar, TEI, TUSAŞ, Alp Havacılık gibi firmalar var, bir sürü firma arkadan geliyor. Sadece hava araçlarında değil, kara ve deniz platformlarında da olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. 2025 ve 2026'da savunma sanayisi, otomotiv sektörünü dahi geride bırakabilir."