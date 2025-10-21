Savunma Sanayinde Yüksek Teknoloji ve İnsan Kaynağı Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, yapay zekanın her alanda hayatımıza girdiğinden belirterek, "Artık savaşlar sınır savaşları değil. 10 yıl içerisinde bu savaşlar gri bölge savaşlarına dönüşecek. Yapay zeka, kuantum teknolojileri ve siber güvenlik ile birlikte artık füzeye belki gerek kalmayacak. İnsanın hayatını direk etkileyen saldırılar başlayacak. Bizim amacımız füze yapmak, silah, radar veya uçak yapmak değil. O anın gerektirdiği yüksek teknoloji yarışından kopmamak" dedi.

Savunma sanayine nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde, Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi kapsamında hayata geçirilen 'ELMAS Programı' ülke genelinde uygulanmaya başladı. Program kapsamında savunma sanayi ile güçlü iş birliği, sektörün değişen ihtiyaçları ile uyumlu eğitim içerikleri, yetkinlik kazanım programları, staj ve istihdam imkanları ile öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda programın düzenlediği illerden olan Adana'da 'Savunma Sanayi Buluşmaları ve Elmas Programı Tanıtım Toplantısı' Adana Sanayi Odası'nda düzenlendi.

"Bu başarı, stratejik bir dönüşüm hikayesidir"

Açılışta konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Türkiye, savunma sanayii alanında ihracat yapan ülkeler arasında gururla 11. sırada yer almaktadır. Türk savunma ve havacılık sanayi, dışa bağımlılıktan küresel rekabete evrilen stratejik bir dönüşüm hikayesidir. Savunma sanayimiz ihracatını her yıl ortalama yüzde 40'ın üzerinde artırma başarısını gösteriyor. Birisi devletimiz çizdiği yol ve kararlılık. İkincisi ise nitelikli insan gücünden geçmektedir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin etrafına her hafta yeni bir savaş ekleniyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ise ülkemizin etrafında ateş çemberi olduğunu hatırlatarak, "25-30 yıldır ülkemizin etrafına her hafta yeni bir savaş ekleniyor. Böyle bir coğrafyadayız. Ülkemiz bu savaşlara doğru diplomasiyle, doğru politikayla, savunma sanayini güçlendirerek teğet geçmeye çalışıyor. Bütün savaşlarda karar verici pozisyonlarda. Bu savaşlardan bir tanesi ülkemize sıçramıyorsa bu savunma sanayimizdeki gelişim ve cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla gerçekleşiyor" diye konuştu.

"Bizim amacımız yüksek teknoloji yarışından kopmamak"

Savaşların artık sınır savaşları olmadığına da değinen Karataş, "Bu savaşları değiştiren 2 paradigma var. Artık savaşlar sınır savaşları değil. Sınır savaşları olsa güçlü olan ülke girer ve başarıya ulaşıp çıkar. Şuanda belli ülkeleri atlayarak uzakta savaşmalısınız. Hareket ortamları, askeri doktrinler değişiyor. Şimdi ki savaşlara kinestetik savaşlar diyorum. 10 yıl içerisinde bu savaşlar gri bölge savaşlarına dönüşecek. Yapay zeka, kuantum teknolojileri ve siber güvenlik ile birlikte artık füzeye belki gerek kalmayacak. Bizim amacımız füze yapmak, silah, radar, uçak yapmak değil. Bizim derdimiz o anın gerektirdiği yüksek teknoloji yarışından kopmamak" ifadelerini kullandı.

"Bu teknoloji yarışına bizi götürecek insan kaynağını yetiştirmeliyiz"

Gelecekte gri bölge savaşlarının oluşacağına, siber saldırıların ülkedeki düzeni bozacağına vurgu yapan Prof. Dr. Karataş, daha sonra şunları söyledi:

"Bu yeni gri bölge savaşları dediğimiz şiddet çıkartmadan başlayacak savaşlar. Siber savaşlardan bahsediyorum. Örnek vermek gerekirse insanın hayatını direk etkileyen saldırılar başlayacak. Bir sabah kalkacağız hiçbir alışveriş sitesine, bankacılık sistemine giremeyeceğiz. Bütün dünyada bağımlı olduğumuz yerlerden bizi vurmaya kalkacaklar. Siber saldırıyla o ülkedeki bütün barajlar açılacak. Böyle bir ortamda şiddet çıkartmaya gerek yok. Böyle bir ortam insan psikolojini bozar ve insanlar kendi şiddetini çıkartmaya başlar. Bizim derdimiz ülkenin bekası için bu teknoloji yarışından kopmamak. Bu teknoloji yarışına bizi götürecek insan kaynağını yetiştirmeliyiz."

"Her bir platform seri üretime girdiğinde kendi ekosistemini oluşturarak"

Savunma sanayine 3 bin 500 firmanın doğrudan çalıştığını, hem sivil hem de savunma sanayine 8 bin firmanın çalıştığını anlatan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, "Her bir platform seri üretime girdiğinde kendi ekosistemini oluşturarak. Kaan uçağında 100 binden fazla parça var. Seri üretime geçilince 3 bin 500 firmaya bir 3 bin 500 firma daha eklenebilecek. Savunma sanayii çok nitelikli teknisyen, mühendis ve uzman yetiştiriyor, bu projeyle istihdama da ciddi katkılar sağlayacağız" dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise savunma sanayinin öneminden ve projenin Adana'ya sağlayacağı katkılardan bahsetti.

Konuşmaların ardından projenin tanıtımı gerçekleştirildi. - ADANA