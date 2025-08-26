Savunma Sanayii İhracatında Rekor Artış

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün Başkanlığı'nda sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da İhracat İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla İhracat İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Görgün, "Türk savunma sanayiinin küresel güç vizyonu doğrultusunda; istişare, strateji ve sinerji aynı masada buluştu. 185 ülkeye ihracat, 230 farklı ürün 7,1 milyar dolarlık yıllık ihracat, ilk 7 ayda yüzde 38,6'lık artış ile 4,591 milyar dolar ihracat. Bu tablo, yalnızca ticari değil; stratejik bir duruşun, milli mühendisliğin ve sahada gösterilen gayretin sonucudur. Savunma sanayiimiz, sadece kendi coğrafyamız için değil; barışın ve istikrarın küresel mimarisinde paydaş olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Artık sadece ürün değil, güven ihraç ediyoruz. Bu başarı da emeği olan tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyor, katkılarıyla geleceğe yön veren her bir firmamızı yürekten kutluyorum" dedi.