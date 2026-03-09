Haberler

Savaş ülke borsasını fena vurdu! Yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Orta Doğu'da artan savaş geriliminin küresel piyasalarda yarattığı endişe Japonya borsasını sarstı. Nikkei endeksi bir günde yüzde 7,7 düşerek tarihinin en sert kayıplarından birini yaşadı.

Orta Doğu'da tırmanan savaş gerilimi küresel piyasalarda sarsıntıya yol açtı. Japonya'nın en büyük borsa endeksi Nikkei, yatırımcıların artan jeopolitik risklerden kaçınmasıyla tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşadı.

YILLAR SONRA BİR İLK YAŞANIYOR

Küresel piyasalarda savaş kaynaklı belirsizlikler artarken Japonya borsasında sert satış dalgası yaşandı. Tokyo Borsası'nın ana endeksi Nikkei, bir günde yüzde 7,7 değer kaybederek son yılların en büyük düşüşlerinden birini gördü.

Piyasalardaki sert düşüşte, Orta Doğu'da artan savaş riski ve küresel ekonomiye yönelik endişeler etkili oldu. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle Asya piyasalarında geniş çaplı satışlar görüldü.

TEHLİKE BÜYÜK

Analistler, jeopolitik gerilimin tırmanmasının enerji fiyatları, ticaret yolları ve küresel büyüme üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumun özellikle Asya piyasalarında risk iştahını hızla düşürdüğü ifade ediliyor.

Nikkei endeksindeki sert düşüş, küresel piyasalarda savaş kaynaklı belirsizliklerin ekonomik etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğine işaret ediyor.

Erdem Aksoy
