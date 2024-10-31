SATSO'nun ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) ekim ayı olağan meclis toplantısı, Erdem Ercan başkanlığında gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Meclis Başkanı Ercan, meclis üyelerine ve meslek komitelerine değerli çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Üyelerimiz, ilimiz ve ülkemiz için değerli çalışmalar yapmamızı temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından 1225 No'lu meclis oturumuna ait tutanak görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca eylül ayı kat'i mizan ve ekleri ile bütçe izleme raporu, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Tuncay Cebeci'nin sunumunun ardından oylanarak meclis üyelerince tasdik edildi.

Toplantıda yönetim kurulunun aylık faaliyetleriyle ilgili bilgi veren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, TUSAŞ'ta yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle acılarının büyük olduğunu belirterek, "Bu hain saldırılar, milletimizin sarsılmaz iradesini asla kıramayacak ve birliğimizi bozmayı başaramayacaktır. Saldırı sonrası TUSAŞ çalışanımızın söylediği gibi hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Hepimizin başı sağ olsun, şehitlerimize rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

Gündemdeki diğer konulara da değinen Altuğ, her yıl düzenledikleri "Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni" için hazırlıkların başladığını belirterek, şunları paylaştı:

"Aralık ayında yapmayı planlıyoruz. Bu yıl bir 'sosyal sorumluluk' kategorisi ekledik. Sadece bu kategori özelinde başvuru alacağız. Başvuranlar arasından değerlendirme yaparak ödül almaya hak kazananlar belirlenecek. Bununla üyelerimizin yaptığı sosyal sorumluluk projelerini öne çıkarmak hedefindeyiz. Bir de geçtiğimiz yıl yaptığımız şekilde bu yıl da üyelerimiz arasında yer alan büyük ölçekli işletmeler ve KOBİ'lerin başvurabileceği sürdürülebilirlik yıldızları yarışması planlıyoruz. Yarışmada üyelerimizin arasında 2023 yılı içerisinde sürdürülebilirlik-çevre-yenilikçi teknoloji kullanım yönünde proje yapan, çalışmalarını uygulamaya koyan ve ürün ortaya çıkaran firmalarımıza da ödül vereceğiz."

"Antrepo yapacağız"

Altuğ, oda himayesindeki SATSO A.Ş'nin sermayesini artırma tekliflerini meclise sunduklarını çünkü antrepo yapmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Niyetimiz Büyükşehir Belediyemizin devletten aldığı payı artırmak üzerinedir. Rakip iller çok daha fazla kaynak alıyor ve halka hizmet ediyor. Şehrimizin, dolayısıyla Büyükşehir Belediyesinin ihracattan alınan KDV iadesinden kaynaklı ciddi kaybı var. Bu kaybı tolere etmek adına çalışmalara başladık. Vergi dairesi burada olmasa bile stopaj vergilerinin buraya yatırılması konusunda girişimlerde bulunduk.

Bunun yanında şehirde yıllık 4,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleşiyor. Bu ithalatın sadece 750 milyon dolarlık kısmı Sakarya gümrüklerinden yapılıyor. Geri kalan rakam başka gümrüklere ve vergi dairelerine ödeniyor. Bu ithalat vergisini değerlendirmenin bir yolu da antrepo yapmaktır. Büyükşehir Belediyemiz bize yan tarafta SASKİ depolarının olduğu alanda bir arazi tahsis edip kiralayacak ve biz de oraya antrepo yapacağız. Antrepo ciddi maliyet gerektiren bir iş. TOBB'dan da destek isteyeceğiz. Dışarı kaçan ithalat vergisinin Sakarya'da kalmasını sağlayacağız. Şehrimizin vergi payını artırmak üzerine Büyükşehir Belediyemizle iş birliğinde girişimde bulunduğumuz bir proje."