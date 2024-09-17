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Sason'un Cevizli Sucuğu, Yüzlerce Aileye Geçim Kapısı Oluyor

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Batman'ın Sason ilçesinde üretilen cevizli sucuk, artan talep sayesinde yıl boyunca yapılmaya başlandı ve yüzlerce aile için önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Ceviz ve üzüm kullanılarak doğal yöntemlerle hazırlanan bu lezzet, Türkiye'nin her bölgesine ve yurt dışına gönderiliyor.

Batman'ın cevizi ile meşhur Sason ilçesinde Ekim ayı ile birlikte mesaisi başlayan cevizli sucuk, ilçede yüzlerce aileye geçim kapısı oldu.

Sason'da önceki yıllarda sadece sonbahar döneminde bağ bozumu zamanında yapılan cevizli sucuk, artan talep nedeni ile yılın her döneminde üretilmeye başlandı.

Toplanan cevizlerin kırılıp içinin çıkarılmasının ardından ipe dizilmesi ile başlayan yorucu mesai, daha sonra meşe odunu üzerinde saatlerce kaynatılan üzüm pekmezinden yapılan bulamacın cevizle buluşması ile devam ediyor. Bulamaca batırılan cevizler, yaklaşık bir hafta açık alanda kurutularak daha sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Sason'da ilçeye adını veren cevizden elde ettikleri ceviz içi ve bahçelerinden kopardıkları üzümden doğal yöntemlerle cevizli sucuk yaparak geçimlerini sağladıklarını belirten Cevizli sucuk üreticilerinden Murat Demir, ürettikleri cevizli sucuklara başta Türkiye'nin her bölgesinden olmak üzere İran ve Irak'tan da talep geldiğini söyledi. Demir, "Biz burada kendi cevizlerimiz den ve bahçelerimizdeki üzümlerimizden cevizli sucuk yapıyoruz. Cevizli sucukları doğal yöntemlerle yapıyoruz. İlçede yılda 80 ton civarında cevizli sucuk üretimi yapıyoruz. Kış aylarında çay ile birlikte sıcak sohbetlerin vazgeçilmez bir çerezi ve tatlısıdır. Bizde atalarımızdan beri gelen misafirlerimize çay ile birlikte ikram ettiğimiz bir üründür. Fiyat olarak kilosunu 500 liradan satışa sunuyoruz. Türkiye'nin her bölgesine göndererek satışını yapıyoruz. Biz genellikle kış aylarının soğuk geçtiği Muş, Van, Ağrı, Kars ve Doğu Anadolu'nun diğer illeri başta olmak üzere ülkemizdeki her il ve yurt dışı olarak da Irak ve İran'a göndererek satışını yapıyoruz. Yoğun talep gören bir üründür" dedi.

"13 yaşından beri cevizli sucuk yapıyorum"

İlçede her ailenin cevizli sucuk yaptığını belirten Cemile Demir, 13 yaşından beri her yıl cevizli sucuk yaparak sattıklarını belirtti. Cemile Demir, "Bahçelerimizden üzüm koparıyoruz. Evde 3 gün beklettikten sonra sıkarak suyunu çıkarıyoruz. Suyunu meşe odunundan elde etiğimiz kül ile temizledikten sonra pekmez haline getirip bulamaç yapıyoruz. Ardından ceviz içini bulamaca bandırarak cevizli sucuk yapıyoruz. Ben 13 yaşından beri bu işi yapıyorum. Bunun yanında pestil ve pekmezin diğer ürünlerini de yapıyoruz" diye konuştu.

Sason'da yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline gelen cevizli sucuk, başta kış aylarının çetin geçtiği doğu illeri başta olmak üzere Türkiye'nin her ilinden ve Irak ile İran'dan da yoğun talep görüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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