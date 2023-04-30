Sarsılmaz, silahlı robot sistemleri geliştirmeye odaklanıyor

Türk savunma sanayinin önemli şirketlerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, silah robot sistemleri geliştirmeye odaklanıyor.

Sarsılmaz, Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerli ve milli olanaklarla geliştirip ürettiği, içerisinde T-129 ATAK helikopterine entegre edilen 3 namlulu 20 mm burun topu, silahlı robot projesi SARBOT gibi ürünleri sergiliyor.

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız sistemlere yatırım yaparak yakalanan teknolojinin bir adım önüne geçme çabası içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsansız sistemlere yatırım yaparak yakaladığımız teknolojinin bir adım önüne geçme çabası içindeyiz. Bunun için de örneğin, SARBOT'umuz var. Başka teknolojilerimiz de var ama SARBOT bunun öncüsü. SARBOT; insanımızı geri plana almak istediğimiz, robotları ön plana çıkarmak istediğimiz, uzaktan kumandalı silah sistemlerindeki dört bacaklı robotumuz... Kapalı bina operasyonlarında gerekirse görüntü almak için, gerekirse malzeme taşımak için, gerekirse tehdit unsurunu bertaraf etmek için kullanabileceğimiz insanımızı geri planda tutan aygıtlar bu robotlar..."

Özyılmaz, söz konusu robot teknolojilerinin birden fazla teknolojinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu aktararak, "İşte elektronikler, motorlar, yazılımlar, algoritmalar, mekanikler ve sahanın istekleri karşılanıyor. Bunun için de İstanbul ve Ankara'da iki ayrı ekibimizle eş zamanlı olarak ve aynı zamanda fabrikamızda bu robotları geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

"TEKNOFEST, gençler ve çocuklar için çok büyük bir fırsat"

TEKNOFEST'in önemine vurgu yapan Özyılmaz, "TEKNOFEST bizim çocukken 23 Nisan'larda, 19 Mayıs'larda, 30 Ağustos'larda yaşadığımız coşkunun yeni hali... Çünkü çocuklarımız, bizim kortejlerde dokunmaya çalıştığımız maket uçakların yerine şimdi gerçek uçaklara, gerçek SİHA'lara dokunup, fotoğraf çektirip bir hatıra yaratıyorlar. Bu da şu an taşıdığımız bayrağı devralacak gençlerimize, çocuklarımıza bir gelecek ufku çizmek için, bir hedef koymak için, onlara kendilerinden emin olarak, ülkelerine güvenerek, geleceklerine güvenerek çaba göstermeleri için, bir habitatın parçası olmaları için çok büyük bir fırsat. O yüzden herkes gelsin bu coşkuyu yaşasın, hissetsin ki hep beraber daha iyilerini yapalım." ifadelerini kullandı.

Sarsılmaz'ın savunma sanayi açısından çok önemli ürünler geliştirdiğini aktaran Özyılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemiz, son 20 yılda savunma sanayinde çok büyük ilerlemeler kaydetti. Bu ilerleme adımlarının her biri, diğerine bağlı bir zincir aslında. Bu zincirin zayıf halkalarına yatırım yaparak bu bağı güçlendiriyoruz. Bunlardan biri de TUSAŞ'la ortak şirketimiz TR Mekatronik'in üretmiş olduğu ATAK helikopterinin 20 milimetrelik topu. Bir hava aracına silah üretmek demek, o hava aracının bulunduğu bütün iklim şartlarında, hava şartlarında bu silahın performansını koruyabilmesi demek. Dolayısıyla çok ekstrem testlere ihtiyaç duyuluyor. Aynı hava aracına uygulanan testlerin tamamı bu silahlara da uygulanıyor ve bu silahların içerisinde sadece mekanik yapılar değil, aynı zamanda yazılımlar var, elektronik yapılar var. Bu bir sistem çalışması, bütünlüğü... Çok şükür biz bugün ATAK'ımızı silahlandırdık, HÜRKUŞ-C'mizi silahlandırdık, iş birlikleri yaptık. 25 milimetrelik kara topunu üreteceğiz, tasarladık, prototipledik zırhlı personel taşıyıcılarımız üzerine, adım adım ilerliyor. Bunlar bizim dünyada var olan teknolojileri yakaladığımız projeler aslında."

80'den fazla ülkeye ihracat

Öner Özyılmaz, Sarsılmaz olarak dünyanın dört bir yanında 80'den fazla ülkeye ihracat yaparak ve uluslararası fuarlara katılarak teknolojilerini tanıttıklarını bildirdi.

Özyılmaz, "Henüz SARBOT bir yurt dışı fuarına gitmedi. Önceliğimiz, ülkemizin hizmetine sunmak. Ne zaman ki kendi ordumuz kullanmaya başlayıp, belli aşamaları geçip bize referans verdikten sonra diğer silahlarımızda olduğu gibi bunu da yurt dışında pazarlamak çok daha kolay olacak. İHA'larımız da böyleydi. Onlar önce kendi ordumuza hizmet verdi. Sonra dışarıya satılarak ekonomimize para kazandırdı. SARBOT'lar da böyle olacak inşallah." diye konuştu.