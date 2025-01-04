Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik
Erdoğan'dan çok konuşulacak "Suriye" çıkışı: Biz adım atmadık ama...
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı

Sarp Sınır Kapısı'nda Rekor Tır Geçişi

Sarp Sınır Kapısı'nda Rekor Tır Geçişi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan aralık ayında toplam 37.615 tır geçiş yaptı. 25 Aralık, günlük en fazla tır geçişinin yaşandığı tarih olurken, çıkış yönünde bir önceki yıla göre %5,5 artış kaydedildi.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan aralıkta 37 bin 615 tır geçiş yaptı.

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Kafkaslara açılan en büyük kara kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda yıl sonunda artan ihracat ve transit geçişler nedeniyle tır yoğunluğu yaşandı.

Aralıkta sınır kapısından çıkış yönünde 22 bin 24, giriş yönünde ise 15 bin 591 tır olmak üzere 37 bin 615 tıra geçiş işlemi yapıldı.

Aralıkta günlük ortalama çıkış yönünde 710, giriş yönünde de 503'e ulaşan tır geçiş sayısı rekor olarak kayıtlara geçti.

25 Aralık ise çıkış yönünde 876, girişte de 554 olmak üzere 1430 tır geçişi ile Sarp Sınır Kapısı'nın faaliyete alındığı 1988'den itibaren günlük en fazla tır geçişinin yaşandığı tarih oldu.

2024 tır geçişleri bir önceki yıl ile kıyaslandığında çıkış yönünde yüzde 5,5, giriş yönünde yüzde 3,4 arttı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Ekonomi
img

Naci Görür'den çok sert "İstanbul" uyarısı: Beyler şaka etmiyorum
img

Ferdi Baba'nın cenazesinde fenalaşıp yere yığıldı
img

Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi
Vedat Milor'dan dikkat çeken Kent Lokantası yorumu
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren eylem nedeniyle öldürüldü

Son Dakika Haberleri

Direksiyon sınavı ücreti 2025'te ne kadar? 5 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 5 Ocak Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Galatasaray Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Göztepe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Göztepe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Samsunspor Trabzonspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? CANLI maç izle! (GALATASARAY GÖZTEPE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Ocak günün maçları nereden izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY GÖZTEPE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Everton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Everton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.