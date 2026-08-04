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Artvin'de İhracat Yüzde 51 Arttı, Sarp Sınır Kapısı'nda Kapasite Artırıldı

Artvin'de İhracat Yüzde 51 Arttı, Sarp Sınır Kapısı'nda Kapasite Artırıldı
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Artvin'de 2026'nın ilk yarısında ihracat yüzde 51,3 artışla 51,7 milyon dolara ulaştı. Sarp Sınır Kapısı'nda kapasite artırımı yapılarak peron sayısı 12'ye çıkarıldı, gümrük sahası genişletildi. Kapı, Gürcistan'a açılan en yüksek kapasiteli sınır kapısı olurken, Türkiye-Gürcistan ticaret hacmi 2025'te 3 milyar doları aştı. Yatırımların Artvin'in Orta Koridor'daki stratejik konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

Artvin'de 2026 yılının ilk 6 ayında ihracat yüzde 51,3 artarak 51,7 milyon dolara yükselirken, Türkiye'nin Gürcistan'a açılan en önemli ticaret kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda kapasite artırımıyla peron sayısı 12'ye çıkarıldı.

Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kapasite artırımıyla bölgenin lojistik gücü daha da artıyor. Artvin'de 2026 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,3 artış göstererek 51,7 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 132,3 olarak gerçekleşirken, Artvin dış ticaret fazlası veren iller arasındaki yerini korudu.

Doğu Karadeniz'in Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan en önemli ticaret noktası olan Sarp Sınır Kapısı'nda da artan ticaret ve yolcu trafiğine cevap verebilmek amacıyla kapsamlı kapasite artırımı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında gümrük sahası 37 dönümden 43 dönüme çıkarılırken, daha önce 4 giriş ve 4 çıkış olmak üzere toplam 8 olan peron sayısı 6 giriş ve 6 çıkış olmak üzere 12'ye yükseltildi. Ayrıca araç ve yaya geçişleri birbirinden ayrılarak işlemlerin daha hızlı ve güvenli yürütülmesi sağlandı.

Sarp Gümrük Kapısı'nın Gürcistan'a açılan en yüksek kapasiteli sınır kapısı olduğu ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nın ardından Türkiye'de en fazla yolcu geçişinin gerçekleştiği ikinci gümrük kapısı konumunda bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 3 milyar doların üzerine çıktığı belirtilirken, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen yatırımların Artvin'in ihracat potansiyelini ve Orta Koridor üzerindeki stratejik konumunu daha da güçlendirmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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