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Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi! Fiyatlar 500 bin lira birden düşecek

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Kamu sektöründe maliyetlerin düşürülmesi amacıyla geliştirilen yasa düzenlemesi, elektrikli menzili 70 kilometrenin üzerinde olan hibrit araçlar için Özel Tüketim Vergisi indirimi getirdi. ÖTV indirimi sonrası şarj edilebilen araçların fiyatlarında 400- 500 bin lira arasında indirim olması bekleniyor. Bu durum, hibrit araçların Türkiye'deki satışlarının artmasını da öngörüyor.

Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi uygulandı. Düzenleme yürürlüğe girdi.

Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek.

İndirimden yararlanabilecek araç şartları şu şekilde;

Buna göre; Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV indiriminden yararlanacak.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşanlar yüzde 60 ÖTV'den muaf olacak.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 1800 cm3'ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlara yüzde 70 ÖTV indirimi uygulanacak.

Yapılan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. ÖTV indirim sonrası şarj edilebilen araçların fiyatlarında 400- 500 bin lira arasında indirim olması bekleniyor.

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi! Fiyatlar 500 bin lira birden düşecek

BAYİLER ARAÇ FİYATLARINI GÜNCELLEYECEK

Türkiye pazarında şarj edilebilir hibrit araçlar sunan markalar da bu indirimden faydalanarak birbirleriyle rekabet etmek istiyor. Öte yandan bu düzenlemeyle birlikte hibrit araçların Türkiye'deki satışlarının artması öngörülüyor.

Piyasa değeri 1 milyon 689 bin lira olan bir otomobil üzerinden yapılan hesaplamada ÖTV indirimiyle birlikte fiyatın 1 milyon 83 bin TL'ye kadar düştüğü görüldü.

Aracın vergisiz bedeli: 1.083.333 TL

Yüzde 30 ÖTV: 325.000 TL

Ara toplam: 1.408.333 TL

Yüzde 20 KDV: 281.666 TL

Toplam fiyat: 1.689.999 TL

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Türkiye ÖTV Çevre Enerji Otomobil Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Kenan Star:

vardır bi 3 kağıt ben güvenemedim

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