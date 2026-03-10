Bağlarda hastalık ve zararlı kontrolü yapılıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında fenolojik gelişim, hastalık ve zararlılara yönelik kontroller sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde üreticilere önemli uyarılarda bulunuldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bağ alanlarında fenolojik gözlem, hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Sarıgöl Ovası'ndaki üzüm bağlarını tek tek inceleyen ekipler, bağların gelişim sürecini takip ederken muhtemel hastalık ve zararlılara karşı da kontrol yaptı.

Yapılan çalışmalar kapsamında üreticilere bağlarda görülebilecek hastalık ve zararlılar hakkında bilgi verilerek, zamanında ve doğru ilaçlama yapılması konusunda uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, bağların sağlıklı gelişimi ve verim kaybının önlenmesi için üreticilerin önerilen mücadele yöntemlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Sarıgöl Ovası'ndaki bağlarda fenolojik gözlem ve hastalık-zararlı kontrollerinin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti. Üzüm üreticileri ise yapılan bilgilendirme ve uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri alacaklarını dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı