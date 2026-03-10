Haberler

Bağlarda hastalık ve zararlı kontrolü yapılıyor

Bağlarda hastalık ve zararlı kontrolü yapılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üzüm bağlarında fenolojik gelişim, hastalık ve zararlılara yönelik kontroller yaparak üreticileri uyarıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında fenolojik gelişim, hastalık ve zararlılara yönelik kontroller sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde üreticilere önemli uyarılarda bulunuldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bağ alanlarında fenolojik gözlem, hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Sarıgöl Ovası'ndaki üzüm bağlarını tek tek inceleyen ekipler, bağların gelişim sürecini takip ederken muhtemel hastalık ve zararlılara karşı da kontrol yaptı.

Yapılan çalışmalar kapsamında üreticilere bağlarda görülebilecek hastalık ve zararlılar hakkında bilgi verilerek, zamanında ve doğru ilaçlama yapılması konusunda uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, bağların sağlıklı gelişimi ve verim kaybının önlenmesi için üreticilerin önerilen mücadele yöntemlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Sarıgöl Ovası'ndaki bağlarda fenolojik gözlem ve hastalık-zararlı kontrollerinin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti. Üzüm üreticileri ise yapılan bilgilendirme ve uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri alacaklarını dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek

Trump'a sert yanıt: Savaşın sonunu...
İran'dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı

Savaşta Araplara füze yağmuru! İşte en çok hedef alınan ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin

İran ABD'nin hamlesine bu sözlerle meydan okudu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu

Aşk üçgeninde kan aktı! Eski karısına dehşeti yaşatırken vuruldu
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin

İran ABD'nin hamlesine bu sözlerle meydan okudu
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi