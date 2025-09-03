SAP Genç Profesyoneller Programı'nın 15. Dönemi Tamamlandı

SAP Genç Profesyoneller Programı'nın 15. dönemi, Türkiye'nin duty-free işletmecisi Unifree Duty Free iş birliğiyle gerçekleştirildi. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 27 genç, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

SAP, Türkiye'nin duty-free işletmecisi Unifree Duty Free ortaklığında gerçekleştirdiği SAP Genç Profesyoneller Programı'nın 15'inci dönemini tamamladı. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 27 genç, yoğun bir eğitim sürecinin ardından sertifikalarını aldı.

2012'den bu yana dünya genelinde 4 bin 500'ü aşkın, Türkiye'de ise 300'den fazla mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı toplam 42 ülkede yürütülüyor. Bu yıl 'SAP S/4HANA Genel Bakış' eğitimini perakende sektörüne yönelik program, üniversiteden yeni mezun gençlerin teknik becerilerinin yanı sıra iletişim, tasarım odaklı düşünme gibi kişisel gelişimlerini de destekliyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitim programından mezun olanlar, SAP'nin kurumsal kaynak planlama çözümü S/4HANA, bulut ve yapay zeka çözümleri hakkında yetkinlik kazanarak 2 farklı sertifikanın sahibi oluyor. SAP Danışmanı unvanıyla SAP iş ortakları ve müşterilerinde istihdam ediliyor. 15'inci dönemde katılımcılar, 'SAP S/4 HANA ile İş Süreci Entegrasyonu' sertifikası alarak perakende fonksiyonları alanında bilgi edindi.

CANDAN: LİDERLİĞİMİZİ, GENÇ YETENEKLERE YATIRIM YAPARAK PEKİŞTİRMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, "24 yıldır dijital dönüşümün tam merkezinde yer alan SAP Türkiye olarak, teknoloji ekosisteminin gelis¸mesinin en önemli unsurlarından olan insan kaynagˆının gelecegˆine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Gençleri 21'inci yüzyılın gerektirdiği dijital becerilerle donatarak genç istihdamına kazandırmak hedefiyle, 2018'den bu yana SAP Genç Profesyonel Programı'nı ülkemizde de düzenliyoruz. 15'incisini bu yıl Unifree iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz SAP Genç Profesyonel Programı ile kurumsal uygulama ve iş odaklı yapay zeka çözümlerindeki liderliğimizi, genç yeteneklere yatırım yaparak pekiştirmekten gurur duyuyoruz" dedi.

ÖZ: KARİYER YOLCULUKLARINA EŞLİK ETMEKTEN DOLAYI MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Unifree Duty Free CEO'su Korhan Öz de "15'inci SAP Genç Profesyoneller Programı kapsamında genç yetenekleri Unifree'de ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Katılımcıların hem teknik hem de kişisel becerilerle donatıldığı bu program, Unifree olarak dijital dönüşüm yolculuğumuzda bize değerli bir katkı sundu. Mezunların elde ettikleri bilgi birikimi ve yetkinlikler, iş dünyasına güçlü bir başlangıç yapmaları açısından son derece kıymetli. SAP ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin bir parçası olmaktan ve gençlerin kariyer yolculuklarına eşlik etmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE 15 BİNDEN FAZLA SAP UZMANI VAR

Türkiye'deki SAP Genç Profesyoneller Programı'ndan mezun olanların neredeyse yüzde 100'ünün işe yerleştirildiğini söyleyen Uğur Candan, SAP'nin programa verdiği önemi şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye'de 60'tan fazla iş ortağı ve onların bünyesinde görev alan 6 bine yakın SAP uzmanı ekosistemimiz, SAP kullanan şirketlerdeki danışmanlarla birlikte 15 bini aşıyor. Ancak, sektörlerin ihtiyaç duyduğu uzman sayısı bu rakamın çok üzerinde. Bu açığı kapatmak adına, ileri teknolojiler alanında yeni nesil SAP danışmanları yetiştirmeye odaklanıyoruz. Bilişim sektörüne 15'inci kez genç yetenekler kazandırdığımız programımızda sadece teknik bilgi ile sınırlı kalmıyor, katılımcıların kişisel becerilerini geliştirebilecekleri, interaktif bir ortamda bilgi alışverişinde bulunabilecekleri dinamik bir öğrenme deneyimi sunuyoruz."

Candan, "SAP Genç Profesyoneller Programı hem sektörümüzün geleceğine yönelik nitelikli işgücü yetiştirme misyonumuzun bir parçasını oluşturuyor hem de gençlerin kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlıyor. Mezunlarımızın, edindikleri bilgi ve becerilerle iş dünyasına yüksek katma değer kazandıracaklarına inanıyoruz. Dijital yetenekleri geliştirmek, 21'inci yüzyılın gerektirdiği yeni teknolojileri içeren eğitimleri zorunlu kılıyor" dedi.