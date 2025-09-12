Şanlıurfa'da Üzüm Hasadı ve Pekmez Üretimi Başladı

Şanlıurfa'da yapılan hasatla birlikte üzümün pekmez yolculuğu da başladı.

Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinin hem kıraç hem de sulanabilen arazilerinde yetişen üzümler, bölgenin bol güneş görmesi sayesinde özel bir tat ve aromaya kavuşuyor. Şeker tadında üzümler taze tüketildiği gibi kış aylarında kullanılmak üzere işlenerek pekmez, pestil ve kuru üzüme dönüşüyor. Şanlıurfa Suruç ilçesine bağlı kırsal Aybastı Mahallesinde yapılan hasatla birlikte üzümün pekmez yolculuğu da başladı. Yaklaşık bir hafta süren toplama sürecinin ardından üzümler temizlenerek ayıklanıyor. Torbalara konulduktan sonra insan gücüyle ezilen üzüm tanelerinden elde edilen şıra dev kazanlarda kaynatılarak güneşte bekletildikten sonra pekmeze dönüşüyor.

420 milyon hektarlık alanda 4 milyon ton üretim

Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 milyon ton üzün toplandığını söyleyen Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Mezopotamya'nın bereketli topraklarında üzüm hasadı başladı. Türkiye'de yaklaşık 420 bin hektarlık alanda 4 milyon tonluk bir üretim gerçekleştirilmektedir. Dünyada ise Çin'de yaklaşık 726 bin hektarlık alanda 15 milyon ton üzüm hasat edilmektedir. Burada hasadı yapılan üzümler bölgemizde pekmez ve kuru üzüm olarak tüketiliyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA