Haberler

Şanlıurfa'da Üzüm Hasadı ve Pekmez Üretimi Başladı

Şanlıurfa'da Üzüm Hasadı ve Pekmez Üretimi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Aybastı Mahallesi'nde yapılan üzüm hasadı ile birlikte üzümlerin pekmez yolculuğu da başladı. Güneydoğu Anadolu'nun bereketli topraklarında toplanan üzümler, işlenerek pekmez ve kuru üzüme dönüşüyor.

Şanlıurfa'da yapılan hasatla birlikte üzümün pekmez yolculuğu da başladı.

Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinin hem kıraç hem de sulanabilen arazilerinde yetişen üzümler, bölgenin bol güneş görmesi sayesinde özel bir tat ve aromaya kavuşuyor. Şeker tadında üzümler taze tüketildiği gibi kış aylarında kullanılmak üzere işlenerek pekmez, pestil ve kuru üzüme dönüşüyor. Şanlıurfa Suruç ilçesine bağlı kırsal Aybastı Mahallesinde yapılan hasatla birlikte üzümün pekmez yolculuğu da başladı. Yaklaşık bir hafta süren toplama sürecinin ardından üzümler temizlenerek ayıklanıyor. Torbalara konulduktan sonra insan gücüyle ezilen üzüm tanelerinden elde edilen şıra dev kazanlarda kaynatılarak güneşte bekletildikten sonra pekmeze dönüşüyor.

420 milyon hektarlık alanda 4 milyon ton üretim

Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 milyon ton üzün toplandığını söyleyen Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Mezopotamya'nın bereketli topraklarında üzüm hasadı başladı. Türkiye'de yaklaşık 420 bin hektarlık alanda 4 milyon tonluk bir üretim gerçekleştirilmektedir. Dünyada ise Çin'de yaklaşık 726 bin hektarlık alanda 15 milyon ton üzüm hasat edilmektedir. Burada hasadı yapılan üzümler bölgemizde pekmez ve kuru üzüm olarak tüketiliyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
'15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor' iddialarına DDM'den yanıt

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? Gündem yaratan iddiaya yanıt
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding operasyonu bir şirkete daha sıçradı! Hisselere el konuldu
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber

Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.