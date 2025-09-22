SANKO Holding, TEKNOFEST'te Genç Yetenekleri Ödüllendirdi

TEKNOFEST'te gençlerle buluşan SANKO Holding, bu yıl 6. kez Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nın yürütücülüğünü üstlendi. Yarışmada dereceye giren genç yetenekler düzenlenen törende ödüllendirildi.

Türkiye'nin lider sanayi kuruluşlarından SANKO Holding, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST 2025'te bir kez daha gençlerle buluştu. 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde, SANKO Holding 6. kez Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nın yürütücülüğünü üstlendi.

TEKNOFEST'in paydaşları arasında yer alan SANKO Holding, 2020'den bu yana yürütücülüğünü üstlendiği yarışma kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre bilincini merkeze alan projelerin geliştirilmesine destek oluyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ve mezunların da katıldığı yarışmada projeler, "Çevre Teknolojileri" ve "Enerji Teknolojileri" kategorilerinde değerlendirildi.

Bu yıl 14 bin 610 takım başvuru yaparken, finale kalan 50 takım (230 öğrenci), festival alanında projelerini jüriye sunma heyecanı yaşadı.

Çevre teknolojileri kategorisi dereceleri

Çevre Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Aslıhan Yesir, Chromalg Projesi ile tekstil atık sularını mikroalglerle temiz suya dönüştüren ve elde ettiği biyokütleden doğal boya üreten böylece sektöre hem temiz su hem de doğal boya sunan bir sistem geliştirerek birinci olma başarısı sağladı. Aslıhan Yesir bu projeyle hem birincilik hem de ticarileşme potansiyeli ödüllerinin sahibi oldu.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu lisans öğrencileri Emircan Şengül ve Melih Metehan Toklu'dan oluşan BOZDOĞAN Takımı, Müh. Üstğm. Umur Akdeniz öncülüğünde geliştirdikleri askeri üs bölgelerinde, kırsal alanlarda ve afet bölgelerinde kullanılmak üzere güvenilir su temini sağladıkları sahra su toplama ünitesi prototipiyle ikinci oldular.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Çevre Teknolojileri Kategorisi üçüncüsü ise İstanbul Teknik Üniversitesi FODLAIR Takımı oldu. Master öğrencisi olan Anılcan Irmak, Dr. Evrim Ünal öncülüğünde yüzde 96 saflıkta etanol üreten patentli ve yerli bir AFP cihazı geliştirerek ekmek üretim fabrika gazlarından havaya salınan kıymetli bir gazı geri çeviren projeleriyle; üçüncü olma başarısı gösterdiler.

Enerji teknolojileri kategorisi dereceleri

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Enerji Kategorisi birincisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa NovAir Takımı oldu. Lisans öğrencileri Mina Kaynar ve Emir Yusuf Günler, Doç. Dr. Sibel Yazar Aydoğan öncülüğünde yerli güç kaynağı olarak geliştirdikleri çinko-hava batarya prototipiyle; birincilik kazandı.

İkinciliği Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencileri Nurcan Özen, Seher Küçükdemir, Berna Hanım Subaşı, Şimal Kırca ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Metehan Beyaztaş'tan oluşan reVapor Takımı Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğr. Görevlisi Doç. Dr. Yunus Özen danışmanlığında hazırladıkları Vortexgen projesiyle ikincilik elde etti.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Enerji Verimliliği Kategorisi üçüncüsü ise Dumlupınar Üniversitesi SRG Carbon Takımı oldu. SRG Carbon Takımı aynı zamanda En Yüksek Ticarileştirme Potansiyeli ödülüne layık görüldü. Danışman Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selçuk Erdoğan, Lisansüstü öğrencileri Muhammed Bekmezci, Merve Akın, Ramazan Bayat ve Muhammad Hasan Izzuddin öncülüğünde, sanayide yeşil dönüşüm kapsamında biyolojik atıklarından termal boya üretimi sağlanarak enerji verimliliğini artıran proje geliştirdiler.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile SANKO Holding Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Ulutaş İsen takdim etti.

SANKO, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunuyor

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'in bu yıl altıncı kez ana paydaşları arasında yer alarak Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.