Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tarımsal faaliyetlerin gençler için cazip hale getirilmesini sağlayacak, tarımda yenilikçi uygulamaları destekleyecek, turizm değerlerinin yerel ekonomik gelişmeye katkısını artıracak, lojistik altyapıyı güçlendirecek ve ilin kentsel hizmetlerde bölgesel merkez rolünü güçlendireceğiz." dedi.

Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve fabrikaların toplu açılış törenine katılan Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, mayası kardeşlikle yoğrulmuş bu coğrafyanın en kıymetli şehirlerinden Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla her seneyi bir önceki yıldan daha ileri bir seviyede tamamladığını aktaran Bakan Kacır, son 22 yılda sayısız projeyi, tesisi, hizmeti ve yatırımı Türkiye'ye kazandırmanın ve ihracat rekorları kırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" vizyonu doğrultusunda sanayileşme hamlesinden Şanlıurfa'nın da payını ziyadesiyle aldığı aktararak, 22 yıl önce Şanlıurfa'da sadece 1 OSB varken bugün bu sayının 5'e yükseldiğini ifade etti.

Konuşmasında, Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'da yapılan yatırımlara değinen Kacır, şöyle konuştu:

"22 yıl önce KOSGEB tarafından desteklenen KOBİ sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Son 22 yılda bu rakamı 21 bine yükselttik ve KOBİ'lerimize 4,5 milyar lira destek sağladık. Şanlıurfa'da geleceğin bilim insanlarını keşfetme, gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarma, bilimsel çalışmaları destekleme adına kararlılığımız sürüyor. TÜBİTAK eliyle devreye aldığımız destek programları kapsamında son 22 yılda 216 bilimsel projeye ve 379 bilim insanına 378 milyon lira destekte bulunduk. Kalkınma Ajansımız ve bölge kalkınma idaremiz ile şehrimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansımız ile Şanlıurfa'da bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitemizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 551 projesine 1,4 milyar lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile de 178 projeye 1,15 milyar liraya ulaşan bir destek sağladık. Cazibe Merkezleri Programıyla 8 projeye 2 milyar liraya yakın katkı sunduk. 2024-2028 dönemi Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde ve bölge planımızda Şanlıurfa'mızı çevresine hizmet veren bir cazibe merkezi olarak nitelendirdik. Şanlıurfa'da başta gıda, tekstil, giyim eşyaları ve deri ile ilgili sektörlerde sektörel odaklanmayı, katma değer artışını, ölçek büyütmesini ve markalaşmayı destekleyeceğiz. Tarımsal faaliyetlerin gençler için cazip hale getirilmesini sağlayacak, tarımda yenilikçi uygulamaları destekleyecek, turizm değerlerinin yerel ekonomik gelişmeye katkısını artıracak, lojistik altyapıyı güçlendirecek ve ilin kentsel hizmetlerde bölgesel merkez rolünü güçlendireceğiz. Yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'mız kapsamında toplam yatırım tutarı 50 milyon dolara ulaşan selüloz, selüloz asetat, taş yünü, temizlenmiş yün ve yün ipi üretim tesislerini Şanlıurfa'ya kazandırmayı hedefliyoruz."

"GAP projemizle bugün şehrimizdeki sulamaya açılan alan miktarını 425 bin hektara çıkardık"

Bakan Kacır, dünyanın iklim değişiklikleri, küresel göç dalgası ve bölgesel savaşların gıda krizini tetiklediği bir dönemden geçtiğini aktararak, böylesine bir tabloda ülkeler için gıda arz güvenliğinin sağlanması ve güçlü gıda üretim altyapısının tesis edilmesinin bir beka meselesi haline geldiğini söyledi.

Asırlar boyunca verimli topraklarıyla nice medeniyete ev sahipliği yapmış olan Şanlıurfa'da tarımsal üretim altyapısını güçlendirmeyi, gıda sanayisinin üretim ve inovasyon kabiliyetlerini ileriye taşımayı bu nedenle stratejik öncelik olarak gördüklerini aktaran Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti hükümetlerimiz tarafından en üst düzeyde sahiplenilen GAP projemizle bugün şehrimizdeki sulamaya açılan alan miktarını 425 bin hektara çıkardık. Şehrimizi pamuk, mısır ve hububat üretiminde ülkemizde öncü konuma taşıdık. Dün 2. fazının tanıtım törenini gerçekleştirdiğimiz GAP Hassas Tarım Uygulaması'yla da şehrimizin ve GAP bölgemizin tarımsal üretim kapasitesini ve sürdürülebilirliği yükseltmek üzere teknolojik kabiliyetlerimizi harekete geçirdik. Çiftçimize artık doğadan gelen verimliliğin yanı sıra teknolojinin sunduğu imkanlar da rehberlik edecek. Türkiye'nin en büyük gıda AR-GE ve inovasyon projesi 'Gıda Sanayisinin Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılabilmesi için Araştırma ve Yenilik Tesislerinin Kurulması INNOFOOD' kapsamında Şanlıurfa Gıda Araştırma ve Analiz Laboratuvarı'nı kurduk."

25 tesisin açılışı gerçekleştirildi

Bakan Kacır, bugün de gıda ambarı Şanlıurfa'da Bakanlığı tarafından 334 milyon lira finansman desteğiyle hayata geçirilen Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB'nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şehrimizin gıda değer zincirindeki rolünü artıracak, Şanlıurfa'nın yeni yatırımlarla buluşmasına vesile olacak ve yeni istihdam imkanları sağlayacak OSB'miz şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Bu kıymetli planlı sanayi alanıyla eş zamanlı olarak da 8 tanesi Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB sınırları içerisinde yer alan ve toplam yatırım tutarı 9,1 milyar liraya ulaşan 25 tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gıdadan tekstile, çimentodan metal profile farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu üretim tesislerimiz 2 bin 400 işçimiz için de istihdam kapısı oldu. Elbette ki bu yatırımlar ne ilk ne de son olacak. Önümüzdeki dönemde de Şanlıurfa'mızın kalkınma yolculuğuna katkıda bulunacak yatırımların önünü daha da açacağız." dedi.

Bakan Kacır, konuşmaların ardından, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Bekir Bozdağ, Abdülkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ve davetlilerle birlikte tesislerin toplu açılış kurdelesini kesti.