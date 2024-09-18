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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Mardin'de "2. OSB Toplu Temel Atma Töreni"nde konuştu Açıklaması

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bir zamanlar terörün gölgesinde eser ve proje siyasetinden mahrum kalmış olan bu coğrafya, devletimizin güçlü iradesiyle Allah'ın izniyle üretimin ve ihracatın merkezi olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bir zamanlar terörün gölgesinde eser ve proje siyasetinden mahrum kalmış olan bu coğrafya, devletimizin güçlü iradesiyle Allah'ın izniyle üretimin ve ihracatın merkezi olacak." dedi.

2. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) kendi kullandığı Togg aracıyla gelen Kacır, burada toplu temel atma törenine katıldı.

Kacır, Mardin'de muhteşem bir gün yaşadıkları, kentin dört bir tarafında eserlerle, projelerle Mardin'in kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya devam etiklerini söyledi.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'yi baştan başa eserlerle donattığını kaydeden Kacır, 22 yılda AK Parti iktidarı döneminde çalışan sayısını 3 milyon 900 binden yaklaşık 6 milyona yükselttiklerini bildirdi.

Türkiye'nin bugün bölgesinin ve dünyanın önemli üretim üslerinden biri haline geldiğini anlatan Kacır, bu yolculuğa çok daha güçlü şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Bu yolculukta 85 ilimizi birini diğerinden, doğuyu batıdan, güneyi kuzeyden ayırmadan topyekun bir kalkınma anlayışıyla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Şimdi de hep birlikte 2. OSB'de 10 tesisin temel atma törenini icra ediyoruz. Mardin'in organize sanayi bölgelerine 566 milyon lira finansman sağladık, 5 bin 430 istihdamın önünü açtık. Organize sanayi bölgelerimizin tümünde tüm parseller üretime geçtiğinde 9 bin Mardinli kardeşimiz daha istihdam edilecek. Mardin'de KOBİ ölçeğinde sanayi işletmelerimizi bir araya getiren 2 yeni sanayi tesisi kurduk. Mobilyacılar sitesinin tamamlanması için bu yıl 63 milyon lira ödenek ayırdık. 119 esnafımızı ev sahipliği yapacak mobilyacılar sanayi sitesini de inşallah hızla tamamlayıp Mardinlilerin hizmetine sunacağız. 22 yılda 59 milyar liralık yatırımın ve 1704 yatırım teşvik belgesiyle 109 bin istihdamın önünü açtık. İnşallah bütün bu yatırımlar Mardin'in huzur ve güven iklimine katkı sunacak. Bir zamanlar terörün gölgesinde eser ve proje siyasetinden mahrum kalmış olan bu coğrafya devletimizin güçlü iradesiyle Allah'ın izniyle üretimin ve ihracatın merkezi olacak."

Her zaman Mardin'in yanında, Mardinlilerle birlikte olacaklarını ve bu kalkınma yolculuğunu hep birlikte sürdürmeye devam edeceklerini kaydeden Kacır, temellerini attıkları tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Vali Tuncay Akkoyun ise yatırımların ve istihdamın artmasında ilde sağlanan huzur ortamının çok büyük bir katkısı olduğunu belirterek, "İnşallah huzurun, yatırımların, istihdamın devamı için birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi artırmaya devam edeceğiz. Tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra tesislerin temeli atıldı.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, TÜBİTAK Bilim ve Toplum (BİTO) Başkanı Ömer Kökçam, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Ekonomi

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