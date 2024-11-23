Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Siverek İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım adım Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisinde 22 yıl içinde yurt dışına bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına düşürdük. Yerli ürün payını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık." dedi.

Bakan Kacır, Siverek Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Siverek 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'ye baştan sona hizmetler, projeler ve eserler kazandırıldığını söyledi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin dört bir yanını bu dönemde organize sanayi bölgeleriyle donattıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"OSB'lerimizin sayısını 191'den 362'ye bu dönemde yükselttik. OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine bu dönemde çıkardık. Bacası tüten fabrikaların sayısını OSB'lerde 11 binden 59 bine bu dönemde yükselttik. Türkiye'yi araştırma, geliştirme, yüksek teknoloji, inovasyonla bu dönemde tanıştırdık. Türkiye'de AR-GE yapan insan sayısını 29 binden 291 bine bu dönemde çıkardık. Teknoparkların sayısını 2'den 104'e bu dönemde yükselttik. Teknoparklardaki şirketlerin sayısını 56'dan 11 bine bu dönemde biz çıkardık. Bütün bu gelişmeler, Türkiye'yi bölgesinde güç, küresel düzeyde etki sahibi bir ülke kıldı. Bütün bu gelişmeler, Türkiye'yi hür ve bağımsız olma yolculuğunda çok daha kuvvetli kıldı."

"İnsanlık Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkabilecek olmasından endişe ediyor"

Türkiye'nin dört bir yanının ateş çemberi olduğuna işaret eden Bakan Kacır, "Kuzeyimizdeki savaş halen devam ediyor, Rusya-Ukrayna Savaşı ve insanlık her an bu savaşın başka ülkelere sıçramasından hatta Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkabilecek olmasından endişe ediyor." ifadelerini kullandı.

"İşte güneyimizde İsrail, bir yılı aşkın zamandır dünyanın gözü önünde bir soykırım yapıyor." diyen Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar, bebekler, kadınlar, binlerce, on binlerce masum insan, 50 bine yakın can İsrail tarafından katledildi. 2 milyona yakın insan yerlerinden, yurdundan, mahallesinden edildi. Bütün bunlar bizim için tam bağımsızlık iddiasını bizim için kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle, kendi toprağımızı, kendi gök vatanımızı, kendi Mavi Vatanımızı savunma, muhafaza etme gayretlerini çok daha hayati kılıyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım adım Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisinde 22 yıl içinde yurt dışına bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına düşürdük. Yerli ürün payını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. Artık kendi kara araçlarını kendi geliştiren, kendi üreten bir ülkeyiz. Kendi tanklarını kendi üretebilen bir ülkeyiz. Kendi çıkarma gemilerini, kendi fırkateynlerini kendi geliştiren, kendi üreten bir ülkeyiz. Kendi uydularını kendi geliştiren, kendi üreten bir ülkeyiz."

Bakan Kacır, Şanlıurfa'da büyük bir bilim merkezi kurduklarını ve bunun kısa sürede açılacağını belirterek, Siverek'e de bilim merkezi yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kongreye AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, AK Parti Siverek Koordinatörü Gürkan Ayaydın ile partililer katıldı.