Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil, ASO 12. Büyükelçilikler Resepsiyonu'na katıldı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, "Türk startup ekosistemi, tüm dünyadan firmalara Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da işlerini ve girişimlerini geliştirebilmeleri için uygun bir ortamı sağlamaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, "Türk startup ekosistemi, tüm dünyadan firmalara Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da işlerini ve girişimlerini geliştirebilmeleri için uygun bir ortamı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Yozgatlıgil, Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen, Ankara Sanayi Odası (ASO) 12. Büyükelçilikler Resepsiyonu'na katıldı.

ASO ev sahipliğinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen resepsiyonda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Yozgatlıgil, konuklara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın selamlarını iletti.

Yozgatlıgil, ülkenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, karşılaşılan çeşitli sınamalara ve krizlere rağmen, son 20 yılda sanayiden bilim ve teknolojiye, ticaretten yatırıma, spordan sanata kadar birçok alanda büyük ilerlemeler kaydettiğine işaret etti. Bu süreçte Türkiye'nin, zorluklar karşısında sorunların değil, çözümün bir parçası olarak hareket etmeyi tercih ettiğine dikkati çeken Yozgatlıgil, "Sorunların diplomasi ile dostane biçimde halledilmesini en temel çözüm yöntemi olarak benimseyen Türkiye, uluslararası işbirliği açısından da hiçbir zaman tek taraflı kazanımlar elde etmeyi tercih etmemiş ve her zaman kazan-kazan durumunu teşvik etmiştir." diye konuştu.

" Türkiye, Avrupa'nın en cazip lokasyonlarından biri"

Türkiye'nin, ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmekte kararlı olduğunun altını çizen Yozgatlıgil, bakanlık olarak bunun, Türkiye yüzyılında güçlü biçimde sürdürülmesi için her türlü gayreti göstereceklerini vurguladı. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, 100 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 1700'e yaklaşan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulduğunu bildiren Yozgatlıgil, bu yapıların çatısı altında faaliyet gösteren 10 bine yakın firmanın, teşviklerden faydalandığını aktardı.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en cazip lokasyonlarından biri olarak yatırımcılar için istikrarlı ve güvenli bir merkez olduğuna değinen Yozgatlıgil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk startup ekosistemi, tüm dünyadan firmalara Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da işlerini ve girişimlerini geliştirebilmeleri için uygun bir ortamı sağlamaktadır. Bu bağlamda, uluslararası iş birliği konularından sorumlu Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak, saygıdeğer Büyükelçilere, yabancı misyonlarda görevli ekonomi müşavirleri ve ticaret ataşelerine şu hususları vurgulamak isterim ki ASO, TOBB, OSB Yönetimleri, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve diğer paydaşların destekleriyle birlikte, karşılıklı kazancın sağlanacağı daha fazla yatırımın Türkiye'de gerçekleştirilmesi, bölgemizde ve ötesinde farklı sektörlerde kazançlı yeni işbirliği ortaklıkları yaratılması, ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı kabiliyetlerinden daha fazla yararlanılması ve tüm insanlığı ilgilendiren sorunların çözümünde daha güçlü müşterek katkı sağlayabilmek için Bakanlığımız her türlü gayreti göstermeye hazırdır. Bu bakımdan, ikili işbirliklerini geliştirmeye yönelik önerilerinizi, değerlendirmelerinizi almaktan Bakanlık olarak her daim memnuniyet duyacağız."

"Malları serbest dolaştırıyoruz, ancak bunları üreten sanayicilerimiz vize alamıyor"

ASO Başkanı Seyit Ardıç da dünya ekonomisinde çok önemli değişimlerin yaşandığı ve yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu söyledi. Ortaya çıkan ekonomik ayrışmanın, IMF tahminlerine göre, avro bölgesinde 5 yıllık süreçte enflasyona net katkısının yüzde 5, büyüme üzerinde ise yüzde 1 düşürücü etkisi olacağının tahmin edildiğini bildiren Ardıç, söz konusu koşullarda "dost ülkelerle" ekonomik ilişkiler kurmanın öneminin arttığını vurguladı.

Küresel resesyon kaygılarının gölgesinde geçen ve risk algısının oldukça yüksek olduğu 2022 yılında yüzde 5,6 büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2023 yılının birinci çeyreğinde yüzde 3,9, ikinci çeyrekte ise yüzde 3,8 büyüme kaydettiğine işaret eden Ardıç, "Ekonomimiz muhtemeldir ki 2023'ün sonunda yüzde 4'ün üzerinde bir büyümeye ulaşacaktır. Bunu destekler mahiyette, son dönemde birçok uluslararası kuruluş, büyüme beklentilerini revize ederek yukarı yönlü tahminlerini ortaya koymuştur." şeklinde konuştu.

Ardıç, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve bu çerçevede yürütülen müzakerelerin, en büyük ticaret partner olan Avrupa Birliği ile ticaret ve yatırım potansiyelini arttırması ve mevcut birtakım pürüzlerin giderilebilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gümrük Birliği'nin günümüz şartlarında çeşitli sorunları bulunmaktadır. Bunlar; yapısal, uygulamaya ve kapsamına ilişkin sorunlardır. Yapısal sorunlar danışma ve ihtilafların çözümü mekanizmasının işlevsizliklerini kapsamaktadır. Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin problemler temel olarak, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik negatif uygulamaları neticesinde ortaya çıkan vize ve taşıma kotaları sorunudur. Malların serbest dolaşımı için karşılıklı imza atıyoruz, malları serbest dolaştırıyoruz, ancak bunları üreten sanayicilerimiz, sınırda bekletiliyor, vize alamıyor, ürünlerini fuarlarda bile sergileyemiyor. Bu sorunun çözümü noktasında sizlerin destekleri bizim için çok önemli."

Öte yandan resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.