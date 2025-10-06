Samsunlu Vatandaş, Arabasını Fındıkla Takas Sunarak Dikkat Çekti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir vatandaşın arabasını satmak için farklı bir yöntem denemesi dikkatleri üzerine çekti.

Çarşamba ilçesinde yaşan Aydın Özkurt, modelini yükseltmek için satmak istediği arabasını sosyal medya üzerinde ilginç bir şekilde paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Satılığa çıkardığı arabasının üzerine kartona "10 çuval fındığa araba" yazarak görenlerin dikkatini çekerek tebessüm ettirdi. Özkurt, fındığı 50 randıman gelen ve ortalama 10 çuval fındık karşılığında aracını takas etmek istediğini belirterek dikkatleri üzerine çekti.

"10 çuval fındığa Audi"

Sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Aydın Özkurt, "Fındık fiyatlarının yükselmesiyle beraber 230 bin TL eden 50 randıman gelen, yaklaşık on çuval fındığa karşılık aracımı satılığa çıkardım. Direkt para olarak söylediğimde insanların fazla dikkatini çekmiyor. 10 çuval fındık olarak söyleyince her gelen resmini çekiyor, arayıp soruyor. Daha dikkat çekici olduğu için bu şekilde yaptım. Bir haftadır arabamda bu yazı var. Sosyal medyada çok fazla mesaj var. Tofaş fiyatına Audi marka arabamı satıyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN